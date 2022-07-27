В Черное море вошли два фрегата Турции

В Черное море вошли два фрегата Турции5
- 27.07.2022, 14:35
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Предположительно, они будут контролировать экспорт зерна.
В Черное море вошли турецкие фрегаты. Вероятно, они будут обеспечивать движение караванов с зерном.
Об этом пишет украинское издание "Думская".
Вчера проливом Босфор в северном направлении прошли два турецких фрегата: TCG Yıldırım F243 и TCG Fatih F242.
Корабли будут контролировать движение караванов с украинским зерном, их осмотр и возможное сопровождение.
Тем временем одесские порты уже возобновили работу и готовятся к первым отправок зерна.
Администрация морских портов заявила о подготовке к формированию караванов, которые будут следовать за лидирующим кораблем по безопасному коридору.