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В Черное море вошли два фрегата Турции

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  • 27.07.2022, 14:35
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В Черное море вошли два фрегата Турции

Предположительно, они будут контролировать экспорт зерна.

В Черное море вошли турецкие фрегаты. Вероятно, они будут обеспечивать движение караванов с зерном.

Об этом пишет украинское издание "Думская".

Вчера проливом Босфор в северном направлении прошли два турецких фрегата: TCG Yıldırım F243 и TCG Fatih F242.

Корабли будут контролировать движение караванов с украинским зерном, их осмотр и возможное сопровождение.

Тем временем одесские порты уже возобновили работу и готовятся к первым отправок зерна.

Администрация морских портов заявила о подготовке к формированию караванов, которые будут следовать за лидирующим кораблем по безопасному коридору.

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