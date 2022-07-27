В Черное море вошли два фрегата Турции 5 27.07.2022, 14:35

4,088

Предположительно, они будут контролировать экспорт зерна.

В Черное море вошли турецкие фрегаты. Вероятно, они будут обеспечивать движение караванов с зерном.

Об этом пишет украинское издание "Думская".

Вчера проливом Босфор в северном направлении прошли два турецких фрегата: TCG Yıldırım F243 и TCG Fatih F242.

Корабли будут контролировать движение караванов с украинским зерном, их осмотр и возможное сопровождение.

Тем временем одесские порты уже возобновили работу и готовятся к первым отправок зерна.

Администрация морских портов заявила о подготовке к формированию караванов, которые будут следовать за лидирующим кораблем по безопасному коридору.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».