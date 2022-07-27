В Беларуси вводят новые правила рыбалки: что изменилось 27.07.2022, 14:44

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Обновленная редакция правил начнет действовать с 29 июля.

29 июля вступает в силу новая редакция Правил любительского и спортивного рыболовства Беларуси. Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира предлагает подборку наиболее важных изменений в новых Правилах рыбалки 2022 года, пишет kurjer.info.

Основные изменения в Правилах 2022 года

Не надо подписывать ставки, кружки, жерлицы и другие аналогичные оснастки.

Подводная охота и ловля на дорожку (троллинг) разрешены только на определенных водоемах.

Можно ловить в запрет спиннингом на приманку с двумя крючками.

Разрешен вылов без ограничений по весу и количеству следующих видов рыб: ротана-головешки, бычка-цуцика, бычка-гонца, бычка-песочника, бычка-кругляка, сомика американского, чебачка амурского.

Разрешен лов рыбы с использованием экран-телевизоров размером не более 1 х 1,5 метра и шагом ячеи не более 30 миллиметров в количестве не более 2 на одного рыболова.

Можно использовать подсачек в запрет для приема пойманной рыбы.

Разрешено заходить в воду в запрет для отцепа снасти или прохода.

Лов рыбы на 6-10 крючков разрешен членам БООР во всех водоемах фонда запаса, а также водоемах, арендованных только для промыслового лова.

Запрещено использование в качестве живца рыб, в отношении которых установлена промысловая мера, а также включенных в перечень инвазивных чужеродных видов диких животных, распространение и численность которых подлежат регулированию, а также краснокнижных.

Разрешено выезжать на лед на мотобуксировщиках и мотособаках с мощностью двигателя до 15 л.с.

Введена промысловая мера для подуста – 22 см.

Нет нормы вылова для спортсменов во время соревнований, если это определено правилами соревнований, за исключением ловли в запрет.

Разрешено использование осветительных приборов во время ловли рыбы.

Осталось без изменений и перешло в новые Правила 2022 года

Норма вылова 5 кг рыбы на одного рыболова в сутки на бесплатных водоемах.

Запрет на лов рыбы с лодки в ночное время.

Подводная охота и лов рыбы на дорожку (троллинг) разрешены только в светлое время.

Запрет на лов рыбы жерлицами, кружками и аналогичными оснастками в ночное время.

Допускается вылов рыбы не достигшей промысловой меры в количестве не более 20 процентов от общего количества экземпляров каждого из видов выловленной рыбы, для которых установлена промысловая мера.

Лов рыбы с количеством крючков не более пяти на рыболова, если не член БООР, членам БООР не более десяти крючков.

Нельзя трогать сети.

30 живцов в сутки на одного рыболова.

На «платниках» возможные способы ловли и норму вылова определяет арендатор.

Запрет ловли всех видов рыб на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля.

Запрет на лов рыбы с железнодорожных и иных мостов, плотин, у шлюзов, насосных станций, других гидротехнических сооружений, в отношении которых установлены ограничения и запреты на хозяйственную деятельность, на расстоянии ближе 50 метров в обе стороны от границ указанных технических сооружений, за исключением проведения соревнований по спортивному рыболовству.

Сроки нерестовых запретов (за исключением Витебской области).

Нельзя ловить с лодок и с заходом в воду во время нерестовых запретов.

В запрет можно ловить рыбу только одной снастью с одним одинарным, двойным или тройным крючком (на спиннинг можно с приманкой с двумя крючками).

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