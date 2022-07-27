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Ход Медведевым

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 27.07.2022, 14:46
  • 5,328
Ход Медведевым

Друг Бахус радостно машет тосканской лозой и прыгает от грядущего счастья.

Британская The Telegraph снова пишет об идее назначить Бориса Джонсона главой НАТО.

Не знаем, как там получится. Но если бы такое назначение состоялось, то у нас в стране было бы весело. Хотелось бы посмотреть на лица Лаврова, Захаровой, услышать бодрые комментарии. Что-то волшебное про «русофобию» …

Но, конечно, «мы не будем полагаться на случай». Это должно стать девизом начальства, и уже сейчас надо готовить зеркальный ответ. Имело бы смысл объявить его заранее.

Мощный превентивный удар заключается в назначении Медведева главой ОДКБ. Мастер-класс в Теддиграме он уже прошел, со стеклянной артиллерией разных градусов-калибров обращаться умеет.

И сразу же дегустационный тур по странам ОДКБ «Напитки дружеского зарубежья» с конечной точкой в Армении. Мммм … Коньяк «Арарат» … 15 лет выдержки. Мечта. Друг Бахус радостно машет тосканской лозой и прыгает от грядущего счастья, приобнимая Мишутку.

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