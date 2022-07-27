Что известно на данный момент о филигранном ударе ВСУ по Антоновскому мосту 5 27.07.2022, 14:47

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Фото: Reuters

Новая серия атак стала главной темой в соцсетях.

В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Теперь мост закрыт для движения, а атака ВСУ по важному для армии РФ логистическому пути стала главной темой в соцсетях.

НВ собрал главное, что известно о новом ударе по Антоновскому мосту через Днепр, который соединяет Херсон с левобережьем и в последние месяцы является важной переправой для снабжения российских войск.

Действительно ли был удар?

Да, утром 27 июля этот факт подтвердили в Оперативном командовании Юг. «Удары были, но они были филигранны», — ответила на вопрос о новой серии ударов по Антоновскому мосту Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Украины.

В эфире телемарафона она подчеркнула, что украинские силы держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

Из какого вооружения ВСУ ударили по мосту, Гуменюк не уточнила. Советник главы МВД Антон Геращенко пишет об использовании американских РСЗО HIMARS.

Удар подтвердил и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его словам, по состоянию на утро среды «информация более чем утешительная»: проезд по посту невозможен. «А ударили, по словам очевидцев, как раз тогда, когда орки переправляли скопившуюся технику. Ждем официальных подсчетов российских потерь. Мы все ближе к освобождению области», — заверил Хлань.

Оккупационные "власти" Херсонской области также признали удар по мосту, заявив, что по нему было выпущено более 10 ракет, а некоторые из них якобы сбили российские системы ПВО.

Кроме того, в ночь на 27 июля в соцсетях обнародовали ряд видео, подтверждающих удары по Антоновскому мосту.

На одном из них видно, что первые ответные запуски зенитных ракет оккупантов начались примерно через 45 секунд после удара ВСУ.

Вот еще одно видео удара по мосту:

Антоновский мост уцелел? Что известно о разрушениях?

Точной информации о масштабах повреждений пока нет, хотя в херсонских Телеграм-каналах ночью озвучивали неподтвержденные версии, что «Антоновского моста больше нет».

Однако это не так: первое утренне видео из Херсона демонстрирует, что конструкция пока цела.

«Значительные повреждения покрытия не дают возможности для проезда. Антоновский мост перекрыт, туда не пускают даже легковые авто пропагандисты. Возле моста образовалась пробка из автомобилей», — прокомментировал эти кадры журналист Андрей Цаплиенко.

Коллаборант Кирилл Стремоусов, нелегитимно называющий себя «заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области», утром 27 июля заявил, что Антоновский мост «получил повреждения», а движение по нему теперь полностью закрыто. «Добавилось еще дыр», — заявил Стремоусов.

Изначально он отрицал, что мосту нанесен какой-либо ущерб, однако в соцсетях сообщали, что повреждения серьезны: якобы повреждено не только полотно, но и «опорная система» моста.

Соответствующие скриншоты обнародовал Цаплиенко.

Еще одно видео демонстрирует, что из-за новых пробоин в дорожном полотне мост теперь, вероятно, непригоден для перемещения автомобилей, транспорта или техники.

Прольот поки не завалили, але міст тепер пішохідний pic.twitter.com/0YgYGcCX2p — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 27, 2022

Цаплиенко также обнародовал предположительное фото повреждений Антоновского моста с воздуха, однако этот снимок еще не проверен и требует подтверждения.

После предыдущих ударов ВСУ (в т. ч. 19 июля) движение по мосту ограничили частично, а на видео были видны воронки и пробоины на проезжей части.

Какой цели пытались добиться ВСУ?

Наталья Гуменюк, спикер ОК Юг пояснила, что ВСУ разрушают не инфраструктуру, а планы врага. А главной целью ударов по Антоновскому мосту была деморализация российской армии.

«Работа нашей артиллерии — настолько деликатная и ювелирная, что она больше направлена на деморализацию войска», — сказала она.

Схожее пояснее 27 июля дал и советник главы ОП Михаил Подоляк, завив, что новая атака ВСУ была последним предупреждением для оккупантов в Херсонской области.

«Редкая птица вылетит с середины Днепра, — перефразировал Подоляк известную поговорку. — Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российской ПВО, которое перехватывает украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или оставить Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть».

Рідкісна птиця ВИЛЕТИТЬ із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2022

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