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Белорусу насчитали 33 тысячи рублей налога из-за дорогого авто

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  • 27.07.2022, 14:48
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Белорусу насчитали 33 тысячи рублей налога из-за дорогого авто

Внимание налоговиков привлек житель Брестской области.

Брестские налоговики заинтересовались мужчиной, который приобрел дорогой автомобиль. Он не смог пояснить, где взял деньги на покупку, поэтому ему выставили к оплате подоходный налог почти на 33 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МНС.

Специалисты инспекции МНС по Брестской области заинтересовались доходами мужчины, который купил дорогое авто. Из-за этого приобретения они провели его доходы и расходы. Налоговики выяснили, что у него более 10 лет не было официального источника дохода, только выигрыши в игорных заведениях.

«По результатам проведенной проверки установлено превышение расходов над доходами в размере 164,5 тыс. рублей, доначислен подоходный налог в сумме 32,9 тыс. рублей», — сообщают в инспекции МНС по Брестской области.

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