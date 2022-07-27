Белорусу насчитали 33 тысячи рублей налога из-за дорогого авто 3 27.07.2022, 14:48

3,416

Внимание налоговиков привлек житель Брестской области.

Брестские налоговики заинтересовались мужчиной, который приобрел дорогой автомобиль. Он не смог пояснить, где взял деньги на покупку, поэтому ему выставили к оплате подоходный налог почти на 33 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МНС.

Специалисты инспекции МНС по Брестской области заинтересовались доходами мужчины, который купил дорогое авто. Из-за этого приобретения они провели его доходы и расходы. Налоговики выяснили, что у него более 10 лет не было официального источника дохода, только выигрыши в игорных заведениях.

«По результатам проведенной проверки установлено превышение расходов над доходами в размере 164,5 тыс. рублей, доначислен подоходный налог в сумме 32,9 тыс. рублей», — сообщают в инспекции МНС по Брестской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».