Анджей Почобут снова не вышел на свободу после истечения срока содержания под стражей 1 27.07.2022, 14:53

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Анджей Почобут

Журналист находится в заключении уже 16 месяцев.

Политический заключенный, журналист и активист Союза поляков Беларуси Анджей Почобут не вышел на свободу после истечения срока содержания под стражей. Об этом сообщила его жена Оксана Почобут.

Позавчера, 25 июля, закончилось предварительное продление караула для Анджея Почобута, но он по-прежнему в тюрьме.

«Очевидно, мужу опять продлили стражу. Все это время он живет в 4 стенах. 16 месяцев!!! За это время наш сын перегнал по росту бабушку с дедушкой. С сыном не разрешена переписка, так как Андрей с его рождения общается с ним на польском языке. Он пишет жалобы, которые администрация даже не выпускает из СИЗО», – сообщает Оксана.

По словам жены, в письмах политзаключенный пишет, что не скучает, читает книги и внутренне готов к худшему. «Передает привет всем знакомым и незнакомым лично людям и благодарит всех, кто не смотря ни на что продолжает писать».

За общественно-политическую и журналистскую деятельность Анджея Почобута неоднократно задерживали, наказывали штрафами, арестами. Последний раз журналист был задержан 25 марта 2021 года в своем доме в Гродно после обыска. С тех пор остается в заключении. Почобута обвиняют по ст. 130 УК РБ. Уже больше года он и задержанная по тому же делу Анжелика Борис остаются символами репрессий против поляков со стороны белорусского режима.

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