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Войска РФ не имеют технической документации для быстрого восстановления моста в Херсоне

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  • 27.07.2022, 15:00
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Войска РФ не имеют технической документации для быстрого восстановления моста в Херсоне

Антоновский мост не пригоден к использованию даже для легкового автотранспорта.

Первый заместитель главы Херсонской областной рады Юрий Соболевский заявил, что в российских оккупационных сил отсутствует техническая документация, специалисты и техника для быстрого восстановления Антоновского моста, информирует "Интерфакс-Украина".

"Мост существенно поврежден, он не пригоден к использованию даже для легкового автотранспорта по состоянию на сегодняшний день... У них есть проблемы с получением технической документации – они не могут получить доступ к ней и разработать план его восстановления. Также отсутствуют у них специалисты, которые смогли бы это быстро восстановить и отсутствует техника", - подчеркнул Соболевский.

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