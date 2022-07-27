Как изменились расходы белорусов за три месяца 27.07.2022, 15:09

Опубликован «средний чек».

Во втором квартале этого года аналитики Белгазпромбанка отмечают значительный прирост суммы транзакций по покупке авиабилетов и по бронированию отелей. Банк опубликовал свой июльский обзор транзакционной активности физических лиц.

В обзоре приводятся данные о том, как изменилась структура расходов потребителей, и аналитика с интересными поведенческими фактами, пишет

В Белгазпромбанке проанализировали, насколько изменилась сумма транзакций за 2-й квартал 2022 года по сравнению со 2-м кварталом 2021 года:

Что касается показателей динамики среднего чека, то во втором квартале наибольший прирост зафиксирован по билетам в кино (почти на 33%), аренде авто (25%), тратам на рестораны (14%), супермаркеты и топливо (почти на 12%).

Самый высокий показатель по среднему чеку в разрезе типов операций во 2-м квартале 2022 года в формате онлайн отмечен по авиабилетам (при этом авиабилеты и в варианте офлайн на 1–м месте), а также по бронированию и оплате отелей.

В отношении посещения кинотеатров средний чек во 2 квартале 2022 года ко второму кварталу 2021 года соотносятся как 18,54 к 13,96. Подробности смотрим в инфографике:

В Белгазпромбанке проанализировали и траты населения на услуги мобильной связи во 2 квартале 2021 и 2022 годов. Средний чек увеличился с 19,02 до 25,40 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По посещению белорусами станций зарядки электромобилей во 2 квартале 2021 и 2022 годов средний чек почти не изменился. Но вот количество транзакций на электрозаправочных станциях заметно выросло ко 2–му кварталу 2021–го и значительно приросло в таких возрастных группах, как 31–40 лет и 41–50 лет.

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