В оккупированном Херсоне взорвали машину с коллаборантом

В оккупированном Херсоне взорвали машину с коллаборантом1
- 27.07.2022, 15:12
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Видеофакт.
Во временно оккупированном Херсоне на проспекте Адмирала Сенявина произошел взрыв. Местные СМИ сообщают о возможном подрыве машины, в которой был коллаборант.
Об этом сообщает издание "Мост".
"Взорвалась машина в районе Высшего профессионального коммерческого училища. На месте происшествия видели медиков. Детали взрыва выясняются", - пишут СМИ.
Местные издания отмечают, что в июне в результате взрыва на том же проспекте получил ранения херсонский "тюремщик-коллаборационист Соболев".
Тем временем местные Telegram-каналы обнародовали информацию о подрыве машины оккупационной "ДПС", которой передвигался неназванный коллаборант.
Сообщается, что раненого якобы доставили в больницу имени Тропиных.
Кажуть, що підірвали авто разом із мусором-колаборантом pic.twitter.com/X2siEMgVZ9— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 27, 2022