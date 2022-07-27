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В оккупированном Херсоне взорвали машину с коллаборантом

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  • 27.07.2022, 15:12
  • 3,246
В оккупированном Херсоне взорвали машину с коллаборантом
иллюстрационное фото

Видеофакт.

Во временно оккупированном Херсоне на проспекте Адмирала Сенявина произошел взрыв. Местные СМИ сообщают о возможном подрыве машины, в которой был коллаборант.

Об этом сообщает издание "Мост".

"Взорвалась машина в районе Высшего профессионального коммерческого училища. На месте происшествия видели медиков. Детали взрыва выясняются", - пишут СМИ.

Местные издания отмечают, что в июне в результате взрыва на том же проспекте получил ранения херсонский "тюремщик-коллаборационист Соболев".

Тем временем местные Telegram-каналы обнародовали информацию о подрыве машины оккупационной "ДПС", которой передвигался неназванный коллаборант.

Сообщается, что раненого якобы доставили в больницу имени Тропиных.

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