В оккупированном Херсоне взорвали машину с коллаборантом 1 27.07.2022, 15:12

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Во временно оккупированном Херсоне на проспекте Адмирала Сенявина произошел взрыв. Местные СМИ сообщают о возможном подрыве машины, в которой был коллаборант.

Об этом сообщает издание "Мост".

"Взорвалась машина в районе Высшего профессионального коммерческого училища. На месте происшествия видели медиков. Детали взрыва выясняются", - пишут СМИ.

Местные издания отмечают, что в июне в результате взрыва на том же проспекте получил ранения херсонский "тюремщик-коллаборационист Соболев".

Тем временем местные Telegram-каналы обнародовали информацию о подрыве машины оккупационной "ДПС", которой передвигался неназванный коллаборант.

Сообщается, что раненого якобы доставили в больницу имени Тропиных.

Кажуть, що підірвали авто разом із мусором-колаборантом pic.twitter.com/X2siEMgVZ9 — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 27, 2022

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