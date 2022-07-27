Стачком «Беларуськалий»: Некоторые шахтеры работают лишь по 10 смен в месяц 3 27.07.2022, 15:17

Предприятие замерло.

У ОАО «Беларуськалий» катастрофическая ситуация не только с логистикой из-за санкций, но и с отгрузкой готовой продукции, которую удается реализовывать через серые и черные схемы, пишет стачком «Беларуськалия».

«Основной причиной плохой отгрузки является отсутствие необходимого количества вагонов (ранее сообщалось о том, что в Украине после начала войны осталось около 3000 вагонов, принадлежащих нашему солигорскому предприятию, которые теперь выявляют и конфисковывают.

Всего у ОАО «Беларуськалий» на балансе числилось около 6300 вагонов). Что касается ситуации с шахтерами: у тех бригад, кто выдавал рекорды для главного Ивана и его синепалого хозяина, еще есть кое-какая работа. Им ее стараются подкидывать и они ходят на 2/3 только пять дней в месяц. Что касается остальных «нерекордников», то на 2/3 они сидят больше, чем работают. По некоторым рудникам и добычным бригадам ситуация дошла до того, что в месяц у них получается только по 10 полноценных отработанных рабочих смен. Один день на 2/3 примерно оценивается в 40 рублей.

Что касается обогатительных фабрик и прочих поверхностных подразделений, то там рабочие преимущественно создают рабочую атмосферу при условии, что во многих таких подразделениях работы уже нет вообще», — пишет стачком.

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