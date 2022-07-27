На дне Тихого океана ученые обнаружили более 30 новых видов животных 27.07.2022, 15:20

Научное открытие удалось сделать во время сбора проб с глубоководных равнин.

Океанологи из Британского музея естественной истории нашли с помощью подводного БПЛА более 30 ранее неизвестных видов организмов.

Научное открытие удалось сделать во время сбора проб с глубоководных равнин Кларион-Клиппертон в центральной части Тихого океана. Ранее эту местность ученые могли изучать только по фотографиям, сообщает Zookeys.

Из 55 найденных существ 48 относились к разным видам. Среди них были морские звезды, кольчатые черви, кораллы, а также огурцы. Из общего количества находок ученые не смогли опознать 39.

Пока исследователи не торопятся относить их к новым видам, потому что для этого сначала нужно провести анализ ДНК. Тем не менее, океанологам стало известно, что на глубине более 4000 метров присутствует богатый мир микроорганизмов, который еще только предстоит изучить.

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