В Беларуси изменили правила организации мероприятий 5 27.07.2022, 15:42

5,850

Что будет со свадьбами, корпоративами и концертами?

25 июля Лукашенко подписал изменения в Кодекс о культуре, которые затронут многих. Журналисты belsat.eu посмотрели, что изменится.

Какие изменения в Законе?

1. Культурно-зрелищные мероприятия в Беларуси позволят проводить только тем, у кого будет гастрольное удостоверение. Исключение – физические лица, устраивающие торжества для собственных нужд и без получения прибыли (юбилеи, свадьбы и так далее).

К культурно-зрелищному мероприятию кодекс относит публичное исполнение результатов творческой деятельности коллективами художественного творчества и (или) отдельными исполнителями. Речь о спектакле, концерте, фестивале, конкурсе, выставке, конференции и т.д. Публичным будет всякое исполнение (актерская игра, пение, чтение, танцы и т.д.), где присутствуют или могут присутствовать лица, не принадлежащие к обычному кругу семьи или близким знакомым.

Раньше гастрольное удостоверение нужно было в случае, если проводится мероприятие с продажей билетов. Если событие для посетителей бесплатное, то и удостоверения не требовалось. Теперь все будет по-другому: согласно поправкам, с 1 января 2023 года гастрольное удостоверение, или «специальное разрешение», потребуется всегда при проведении культурно-зрелищных мероприятий.

2. Организаторы культурно-зрелищных мероприятий будут включены в специальный реестр. Заниматься этим будет Министерство культуры. Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий без включения в реестр запрещается.

Простыми словами, в Беларуси создается реестр организаторов мероприятий, и после 1 августа 2022 года будет запрещено проводить культурные события, если вы не включены в реестр. То есть если организация, компания проведет мероприятие, и при этом она не включена в реестр, то будет отвечать по п. 3 ст. 13/03 Кодекса об административных правонарушениях (там большие штрафы с конфискациями).

Создание реестра предусматривается постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2022 года № 401 «О реестре организаторов культурно-зрелищных мероприятий».

Кого должны включить в реестр

В реестре должны быть все негосударственные компании и индивидуальные предприниматели Беларуси, а также зарубежные и международные организации, которые проводят культурно-зрелищные мероприятия. Исключения предусмотрены для государственных органов и организаций.

То есть нужно быть включенным в реестр, если вы, например, владелец кафе, и у вас выступают музыканты, певцы, танцоры или аниматоры. Или, например, вы – компания, которая хочет своими силами устроить корпоратив для сотрудников и пригласить на него музыкантов. Даже если этот корпоратив будет закрыт, выступление музыкантов на нем будет рассматриваться как публичное. Если вы организовываете свадьбу для дочери и приглашаете туда музыкантов, вам не нужно гастрольное удостоверение и включение в реестр. Но если вы обратились за услугами к агентству для организации свадьбы, оно должно иметь удостоверение и быть в реестре.

Люди, работающие в сфере организации культурных мероприятий, опасаются, что после изменений в Законе может произойти массовая переаттестация тех, кто уже есть в реестре. Это может стать инструментом, чтобы выдавить неугодных.

И еще об изменениях

3. Проводить экскурсии в музеях разрешается только работникам музеев.

С октября 2021 года проводить экскурсии в Беларуси могут только экскурсоводы и гиды-переводчики, прошедшие профессиональную аттестацию и имеющие подтверждение своей квалификации. Если они не работники музеев, попасть туда с экскурсионной группой не смогут.

4. Приоритетное право на приобретение культурных ценностей, если собственник решит их продать, будут иметь государственные организации культуры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».