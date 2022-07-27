The Economist: Россия получила втрое больше раненых, чем убитых 4 27.07.2022, 15:51

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Огромные потери солдат для России, это просто «пушечное мясо» для Путина.

По статистике, начиная с 1816 года, война в среднем забирает около 50 жизней на поле битвы в день. Война России в Украине гораздо более кровавая. Билл Бернс, директор ЦРУ, Ричард Мур, руководитель MI6, и Микк Марран, глава Службы внешней разведки Эстонии, заявили, что около 15 тысяч россиян погибли с 24 февраля — в среднем более 100 в день. Украинская сторона говорит, что их собственный уровень потерь был на таком же уровне, а порой и больше в предыдущих два месяца войны. "Я ожидаю, что в этой войне смертность будет выше чем в других крупных европейских войнах, таких как франко-прусская война 1870-71 годов, но это не касается мировых войн", — говорит Пол Поаст из Чикагского университета, пишет zn.ua со ссылкой на The Economist.

Как оценивается количество жертв?

Военные потери делятся на две основные категории: убитые в бою (kia) и раненые в бою (wia), некоторые из которых умирают позже. Отдельно учитываются взятые в плен и пропавшие без вести. Некоторые оценки потерь россиян в Украине касаются только личного состава армии. Другие включают силы Росгвардии (национальной гвардии), ФСБ (основного наследника КГБ) и другие регулярные формирования, например, войска ВДВ, которые были уничтожены на первом этапе конфликта. Также РФ отдельно берет на службу бойцов, так называемых, "Луганской и Донецкой народных республик" — пары марионеточных правительств на востоке Украины поддерживаемых Россией, которые призвали на военную службу большое количество местных жителей. Эти наемники с "ЛДНР" вместе с русскими участвовали в тяжелых боях в последние месяцы.

Согласно подсчетам американцев, с начала войны 24 февраля в целом погибло от 15 тысяч до 20 тысяч россиян по всем вышеперечисленным категориями. 29 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что было убито 25 тысяч россиян.

По состоянию на 19 июля по подсчетам украинской стороны было уничтожено 38 500 военных РФ (По состоянию на 27 июля уничтожено 40 070 — Генштаб ВСУ), хотя у Украины есть очевидный стимул выставлять высокую возможную цифру потерь врага. 19 июля министр обороны Украины Алексей Резников несколько неправдоподобно заявил, что только в боях за Северодонецк и Лисичанск погибли 11 тысяч россиян.

Такой разброс цифр отражает тот факт, что оценка потерь другой страны неизбежно предполагает предположение. "Это не точная наука", — говорит один западный чиновник. Детали оценки потерь, как правило, секретные, но аналитики располагают несколькими способами подсчета.

Один из них состоит в том, чтобы использовать российские оценки, используя секретные данные разведки, такие как агенты в российском правительстве или перехваченные сообщения, в которых российские подразделения описывают свои потери. Однако эти данные могут быть искривлены: западные официальные лица считают, что сам Путин не получает полной картины того, насколько плохо идет его война.

Другой – это руководствоваться украинскими "контактными отчетами" о тех же боях, хотя это становится сложнее, когда большая часть боевых действий ведется артилерией и остается за пределами видимости, в отличии от пехотных ближних боев.

В-третьих, сделать вывод о потерях основываясь на уничтоженном оборудовании, которое можно мониторить в любом месте, начиная от социальных сетей и заканчивая спутниковыми снимками, опираясь на предварительные знания о том, сколько россиян, как правило, обслуживает определенную машину или составляют определенный вид боевой единицы. Несмотря на то, что такие подсчеты ведутся, очевидно, что их "разброс ошибок" широк, что отражает значительную неопределенность.

Получить цифры по поводу раненых еще труднее. Это также жизненно важно, поскольку эффективность армии зависит не от того, сколько ее солдат погибло, а от того, сколько вышло из строя. Кое-что можно посчитать, наблюдая за полевыми госпиталями, запасами крови и другими показателями медицинской деятельности. Однако обычно аналитикам приходится делать выводы, исходя из предположения, что солдаты, как правило, получают ранения в предполагаемом соотношении к количеству убитых.

(Синяя точка – количественное соотношение "раненых: убитых" в войне США в Афганистане; Серые точки – "раненых: убитых" военных в мировых войнах по годам; Красные точки – убитые русские в войнах по годам; Красная точка с черной линией вокруг - "раненых: убитых" россиян в войне РФ против Украины по оценке ЦРУ на июль 2022 г.)

Но какое соотношение избрать? Согласно данным Института Дюпюи, собирающего исторические данные о войнах, во время Первой и Второй мировых войн среднее соотношение американской армии было чуть больше трех к одному, то есть трое раненых на каждого убитого. Однако далее в 20 веке это изменилось. Исследование Таниши Фазала из Университета Миннесоты показывает, что соотношение раненых к убитым резко возросло в послевоенный период (см. график), потому что солдаты идут на войну гораздо здоровее, имеют лучшее защитное снаряжение, эвакуация происходит быстрее если солдаты ранены и они получают лучшую медицинскую помощь в целом.

Ожидается, что в войне, в которой погибли бы 1200 солдат в 1860 году, в 1980 году погибли бы 800 солдат, поскольку многие из тех, кто ранее погиб, окажутся ранеными. Итак, в войне в Ираке, между 2003 и 2011 годами, соотношение хорошо обеспеченной армии США было почти девять к одному; в Афганистане около десяти к одному. Эти соотношения, самые высокие за всю историю современных войн, и они были отчасти результатом оказания неотложной помощи раненым солдатам в течение 60 минут после ранения, периода, известного как "золотой час", благодаря развертыванию большего количества хирургических бригад и ускорению медицинской эвакуации.

Вопрос в том, как это касается России. В Ираке и Афганистане Америка интенсивно использовала вертолеты для медицинской эвакуации. Это труднее сделать, когда вертолеты часто сбивают, как это происходит в Украине. Возможно, Америка столкнулась бы с такой же проблемой при подобных обстоятельствах. Доктор Фазал, в онлайн-журнале "Война на скалах" в 2018 году, отметил, что симуляции показали, что лечение в течение "золотого часа" будет гораздо более тяжелым для Америки в схватке с равным или почти равным противником. Война против Северной Кореи, например, требовала бы эвакуации потерь, эквивалентных тем, которые понесла Америка во время

всех своих конфликтов за предыдущие 17 лет (включая Ирак и Афганистан) "в течение месяцев, если не недель". Такая интенсивность подорвала бы даже американские возможности медевакуации.

Российские медевакуационные возможности более устаревшие. Ее военная медицина "менее развита", чем ее западный оппонент, говорит Рональд Ти, эксперт по военно-медицинской логистике Королевского колледжа Лондона. У РФ особым недостатком является оказание медпомощи на поле боя, которую предоставляют парамедики. Ударение, как и во многих бывших советских республиках, включая Украину, делается на отправке раненых обратно к врачам в тыловые районы. "Это все хорошо, — говорит доктор Ти, — но результатом является то, что раненные становятся мертвыми из-за более длинных линий эвакуации".

Основываясь на цифрах Бернс и Марран утверждают, что Россия получила втрое больше раненых, чем убитых. Это примерно соответствует документам, полученным от Украины и проанализированным Робом Ли с Королевского колледжа Лондона и Майклом Кофманом из мозгового центра CNA (National Security Analysis). Полученные от украинской стороны документы показали потери до середины марта в 1-й танковой армии, ключевом российском наступательном соединении.

Аналитики предложили соотношение 3.4 к 1 которое возрастет до 4:1, если пропавшие без вести солдаты будут считаться мертвыми. Последнее очень близко к соотношению, со сводок "ДНР", которое, в отличие от российской армии, точно задокументировало свои потери. Еще одна проблема, говорит Кофман, состоит в том, что соотношение может уменьшаться, когда раненые солдаты погибают, но будет расти, поскольку артиллерия — оружие ранящее осколками — доминирует на поле боя, как это было в последние месяцы.

Эти расчеты могут показаться не точными. Но конкретное соотношение, которое вы выбираете, имеет важное значение для оценки того, насколько сильно российская армия была выбита, что является ключевым показателем длительной войны на истощение. Избранное американской и эстонской разведками соотношение 3:1 свидетельствует о том, что около 60 тысяч российских бойцов были выведены из строя, хотя некоторые солдаты, раненые в феврале или марте, уже поправились.

Если количество погибших по подсчетам Уоллеса верно, это означает, что около 100 тысяч российских солдат были выведены из строя в тот или иной момент. Это число вырастет до колоссальных 125 000 – что эквивалентно всей сухопутной боевой силе, с которой Россия начала войну – если новая западная артиллерия увеличит соотношение до 4:1.

Этот мультипликатор означает, что очень высокие оценки смертей россиян менее правдоподобны, утверждает Кофман. Если бы общие потери были значительно выше американских и британских цифр, российская армия явно была бы в еще большей беде уже давно.

Тем не менее, российские потери такого масштаба действительно объясняют, почему так многие российские батальоны испытывают чрезвычайную нехватку, почему их продвижение на Донбассе было чрезвычайно медленным и почему армия сейчас собирает резервные батальоны из добровольцев по всей стране. Если в ближайшие месяцы Украина проведет широкомасштабное контрнаступление на юге Херсонской области, то это еще больше растянет российские силы.

Особенно сильно пострадали офицеры, управляющие армией: тысячи лейтенантов и капитанов и сотни полковников были убиты, отметил американский чиновник 22 июля. Другой источник говорит, что не удивительно, что количество отказывающихся воевать военных сейчас достигает тысяч человек.

Возможно, спасением для Владимира Путина, является то, что до сих пор не было серьезной негативной реакции внутри страны на такую расточительность людского ресурса. "Это не дети среднего класса из Санкт-Петербурга или Москвы", — отметил господин Мур из МИ6. Это бедные дети из сельской местности России. Они из сибирских городков. Это этнические меньшины. Это путинское пушечное мясо".

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