Стали известны подробности волны обысков и задержаний в Иваново 4 27.07.2022, 15:57

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Елена Пуцыкович

В рейде участвовали две группы силовиков.

Утром 13 июля в Иваново прошла волна обысков и задержаний. Задержанных в тот день — их было 8 человек — избивали, пытали, им угрожали, а в домах устроили погром, пишет “Брестская газета”.

Обыски проходили якобы в рамках уголовного дела об оскорблении милиционеров. Утром силовики с автоматами и в штатском врывались в дома для проведения обысков. Их санкционировал прокурор Сергей Жукович. В постановлении были указаны фамилии трех милиционеров, которых якобы оскорбили в 2021 году: Кузьменчук, Тебук и Пташиц. Обыски проходили у активистов и у тех, кого раньше привлекали по политическим делам.

Силовики задержали Александра Юшкевича, Андрея Беленького, Дмитрия Сенчука, Марину Киевец, Андрея Дражина, Тамару Подымако, Елену Пуцыкович и Диану Михович.

Известно, что в этом “рейде” участвовали две группы силовиков: брестская — шестое управление ГУБОПиКа и ОМОН, и минская — столичный ГУБОПиК и АЛМАЗ. Был еще один бус с силовиками, но через некоторое время они поехали в Дрогичин, где задержали более 20 человек.

Во время обысков сотрудники громко ругались, выворачивали все вещи на пол, оскорбляли жителей, а мужчин еще и избивали. Самыми жесткими, как отмечают местные, были сотрудники ГУБОПиКа. При этом омоновцы могли даже поднять с пола термометр, чтобы он не побился. Один из минских силовиков выстрелил в собаку активистки из Иваново.

Понятых милиционеры искали среди соседей, но те часто отказывались. Известно, что одной пенсионерке за отказ угрожали административной ответственностью. Ее так напугали, что после этого ей дважды вызывали скорую помощь.

От начала обыска и до прибытия в РОВД все задержанные были в наручниках — их снимали, только когда из управления уезжали силовики и оставляли их с местными участковыми для составления протоколов. Главное, что интересовало силовиков, — “экстремизм” в телефонах и компьютерах. Они смотрели технику, социальные сети, искали “протестные” фото и требовали пароли от аккаунтов в телеграме. Если они не получали их, то угрожали или били.

Семь человек из восьми задержанных после “рейда” судили: троих оштрафовали, еще четырех отправили на “сутки”. Учительница Елена Пуцыкович, которая уже отбывает “домашнюю химию” по политическому делу, после задержания попала в больницу: у нее ухудшилось самочувствие.

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