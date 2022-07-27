Воины ВСУ уничтожили склад боеприпасов вблизи оккупированного Херсона

Воины ВСУ уничтожили склад боеприпасов вблизи оккупированного Херсона5
- 27.07.2022, 16:09
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Установлен огневой контроль над транспортными артериями оккупированных территорий.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский склад с боеприпасами в селе Солдатское, что на Херсонщине.
Об этом сообщили на фейсбук-странице Оперативного командования «Юг».
По словам полковника Владислава Назарова, в течение суток ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 150 огневых задач. Благодаря этому украинская армия установила огневой контроль над транспортными артериями оккупированных территорий.
Также украинская артиллерия взорвала склад с боеприпасами российских захватчиков на территории временно оккупированного села Солдатское, что в Херсонской области.
Кроме того, ВСУ уничтожили:
2 гаубицы «Мста-Б»;
4 бронированные машины;
51 оккупанта.