«Креветки не ела уже два года» 17 27.07.2022, 16:13

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Белоруска рассказала, как живет семья из четырех человек на 1600 рублей в месяц.

«Зеркало» продолжает проект о бюджетах простых белорусов «Могу потратить». Герои публикаций — жители и больших городов, и маленьких белорусских местечек с разным уровнем доходов и возможностями заработка денег. Очередная финансовая история от семьи с двумя детьми из Гродно, общий доход которой составляет 1500, а иногда 1600 рублей.

Арендное жилье за 255 рублей и кредит на машину в 205

Ирина живет в Гродно. Ей 34 года. Они вместе с мужем воспитывают двоих детей: старшей дочери Вере почти четыре, младшему Данику нет еще и года. Кроме этого, в семье есть два кота.

Ирина сейчас находится в декретном отпуске (раньше она работала в строительной сфере). Поэтому бюджет семьи складывается из «детских» и заработка мужа. Он индивидуальный предприниматель, занимается отделочными работами.

— Заработок у мужа плавающий и, понятное дело, зависит от заказов. Но в среднем за месяц это около 700−800 рублей «чистыми» (минус налоги и отчисления в ФСЗН), — объясняет Ирина. — Мой «доход» сейчас — это 616 рублей пособия по уходу за ребенком до трех лет и еще 155 рублей на второго ребенка. В итоге общий бюджет — 1500−1600 рублей.

Семья живет в арендной квартире в одном из микрорайонов Гродно. Коммуналка и арендная плата составляет 255 рублей. Еще 45 рублей уходит на домашний интернет, а 50 на мобильную связь (за два телефона). Кроме этого, у пары есть кредит на автомобиль. За него приходится платить 205 рублей в месяц:

— Купили в сентябре прошлого Dodge Caravan 1998 года выпуска с газовой установкой. Выбирали, чтобы была вместительной, удобной и недорогой в обслуживании. Сейчас мы сократили ее использование, но транспорт все равно нужен мужу для работы. На заправку машины тратим 150−200 рублей в месяц. Все зависит от места расположения объекта, на котором муж работает.

К обязательным тратам Ирина относит также и покупку подгузников для младшего сына.

— На них уходит 100−130 рублей в месяц. Раньше брала марки Mitomi или Yokito. Они мне очень нравятся по качеству. Еще в феврале они стоили 30−35 рублей за пачку, а сейчас подорожали до 42−50 рублей. Поэтому стала искать похожее качество, но дешевле, — объясняет она.

Еще 80 рублей каждый месяц уходит на детский сад старшей дочери. И примерно раз в два-три месяца приходится покупать специальные крем и гель для купания, так как у двух ее детей — атопический дерматит. Это еще примерно 50 рублей.

Дополнительные стабильные расходы — это траты на котов. В среднем на них уходит примерно 30−40 рублей в месяц.

«Алкоголь почти не пьем. Вино если и покупаем, то редко»

Фото: pixabay.com

Внушительную долю семейного бюджета занимает покупка продуктов. На них у семьи уходит минимум 500−600 рублей. Ирина отмечает, что всегда обращала внимание на цены в магазинах, выбирая более дешевые варианты:

— Стараюсь покупать продукты на акциях. Например, полуфабрикат «Мясные колбаски» обычно стоят около 14 рублей за килограмм. По акции — 9−10 рублей. Из мяса еще покупаем курицу, реже — свинину. Практически каждый день покупаем батон, хлеб, молоко, сметану, вареную колбасу, а также мармелад для старшей дочери и детские творожки, йогурты для младшего. Реже, как запасы заканчиваются, покупаем кофе, чай, крупы, макароны. Выбираем что-то среднее по цене. Раз в месяц берем суши или три готовые пиццы в супермаркете около дома. Хотя еще в январе могли каждую неделю их брать. Алкоголь почти не пьем. Вино если и покупаем, то редко. Может быть, раз в два или три месяца.

Отдельная и существенная статья расходов семьи — это меню младшего ребенка. На него уходит примерно 100−120 рублей в месяц

— Данику берем сухие каши, йогурты (их ест и старшая дочь), детское печенье, овощи для пюре, которые я делаю сама. Покупаем, например, брокколи, морковь, кабачки. А также приобретаем жидкие молочные каши. Из фруктов (для младшего и старшей) — бананы и яблоки, в сезон добавились ягоды, — перечисляет Ирина. — И это еще мясо у меня ребенок не хочет есть. Расходы были бы больше.

Собеседница подробно рассказывает о тратах на детское меню:

• 8 пачек сухой быстрорастворимой каши — 26,40 рублей в месяц.

• Детский йогурт — 70 копеек за пачку. На месяц для двоих детей надо около 50 баночек. Итого 35 рублей.

• Детский творожок 0,79 рубля, 30 баночек — 21 рубль.

• Печенье — 2,09 рубля самое дешевое. 8 пачек в месяц — 16,72 рубля.

• Набор овощей для пюре: около 10 рублей на 5 дней. Ребенок пюре ест не каждый день, поэтому в месяц уходит рублей 50.

• Жидкая молочная каша — 0,7- 0,8 рубля за одну упаковку. В месяц около 10 рублей.

• Бананы, яблоки, другие фрукты — 5 рублей каждые 3−4 дня.

Итого: 100−120 рублей в месяц.

По словам Ирины, с таким бюджетом приходится отказываться от любимых продуктов. К примеру, от креветок.

— Я люблю креветки, но уже не помню, когда последний раз их ела. Наверное, года два назад. Потому что взять пару грамм во льду это ни о чем. Нам на семью нужно килограмма два, что бы все поели нормально. А это уже существенно, — объясняет женщина. — Раньше дома не заканчивалась овсянка в пакетиках от Nestlé. Та, которая с разными добавками и вкусами. Стоила она около 5 рублей за пачку с пятью пакетиками. На акции можно было ухватить за 3,5 рубля. Сейчас уже цена выросла до 7−8 рублей. Вот и перестали ее покупать. Однако вкусной альтернативы нет.

Она признается, что разговора о здоровом питании в семье вообще не идет. Еще пару месяцев назад она могла придерживаться диеты и сбалансированного питания, то сейчас — нет.

— Цены на свежие овощи в начале сезона просто кусаются. Летом хоть немного легче в этом плане. Что касается замороженных овощей — то и они стали дорогими. Перелопатишь весь холодильник в магазине, пока что-то найдешь дешевле, — говорит Ирина.

Она с улыбкой делится лайфхаком, как сэкономить. Гродненка просто перестала ходить в магазины за продуктами и стала туда отправлять мужа со списком необходимого. Признается, что он лишнего не берет:

— А я даже не хочу смотреть на цены. Но не скажу, что мы сильно себя в чем-то ограничиваем — на ежедневные расходы нам хватает, но вот машину отремонтировать (есть некоторые неполадки) не можем.

Фото: pixabay.com

«Нам не хватает рублей 300−500»

Все, что остается после обязательных трат и трат на продукты, семья может расходовать на покупку бытовой химии, а также одежды и обуви по необходимости. Ирина говорит, что технику в семье не покупают, но в ней сейчас нет необходимости.

— Обувь старшей дочери беру в основном на «Куфаре». Она ее очень плохо носит: может стереть носы в ботинках за один поход на улицу, — объясняет Ирина. — Но одно дело, когда туфли стоят 15 рублей, другое дело — 50 рублей. Есть разница? Похожая история и с платьями в садик. Одежду для дочери тоже чаще покупаю на «Куфаре». Просто не вижу смысла в пустых тратах. Также я не делаю маникюр. Да и в салон пойти покраситься — это накладно, поэтому красит и стрижет подружка с корочкой парикмахера.

— Плюс есть непредвиденные расходы. Например, у старшей дочери никак не можем выявить аллерген. И приходится сдавать анализы, — продолжает женщина. — Бесплатно сделать их проблематично — просто не дают направление. Делаем платно, а это около 100 рублей за каждый дополнительный аллерген. Поэтому все это обследование растягивается по времени. Иногда дети болеют. Тогда необходимо покупать лекарства. Недавно вот потратили около 50 рублей.

Она рассказывает, что время от времени семье помогают родственники то деньгами, то продуктами. Ирина признается, что отложить хоть какую-то сумму на те самые непредвиденные расходы сейчас не получается.

— Если раньше могли себе позволить откладывать примерно по 50 долларов в месяц, то с марта этого года я не отложила ни одной копейки, к сожалению. Если бы я в декрете получала хотя бы среднюю зарплату по Беларуси, то проблем не было бы. Нам не хватает рублей 300−500, — считает она.

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