Путин сделал принципиальную ошибку 2 Эль Мюрид

27.07.2022, 16:22

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Эль Мюрид

Кремль ввязывается в еще одну крайне сомнительную авантюру.

РФ будет держать поставки газа в ЕС на минимуме, чтобы усиливать давление на Европу, – пишет Bloomberg. Понятно, что это не информация, а предположение, хотя и обоснованное. Исходит оно из достаточно ясного понимания: при любых раскладах сроки отказа от российского газа, заявленные Европой — 27 год — выглядят достаточно реалистичными. Поэтому если и использовать газ как оружие, то сейчас.

Другой вопрос, что в случае наступления экстремальных событий, а "голодный паёк" по газу или полная блокада поставок — это именно экстремальное событие, европейцы плюнут на все свои "зеленые заморочки", и введут в действие "план Б" - то есть, в экстренном порядке расконсервируют вообще все имеющиеся мощности, невзирая на цену этого мероприятия. И тогда 27 год может наступить уже в 23 году. Пятилетку в один год.

Кстати, о цене. Наше руководство и наша пропаганда совершенно напрасно камлают на стоимость энергоресурсов, которую якобы Европа не выдержит и поднимет кверху лапки. В экстремальных ситуациях эти аргументы перестают работать. Кроме того, война (а это уже полноценная война, даже если все как-то обойдется без силовых упражнений), всегда ведется на победу, и победитель возмещает свой ущерб репарациями и контрибуциями с побежденного. Европа может пойти на то, чтобы плюнуть сегодня на цену, которую она заплатит за свою безопасность, но нужно быть уверенным в том, что она сделает всё, чтобы возместить весь свой ущерб до евроцента. Конечно, для этого потребуется победа, но Россия Путина — это далеко не Советский Союз, а на одном военном психозе, подпираемом террором, далеко не уедешь. Нужны ресурсы посерьезнее.

В общем, если Блумберг пишет то, что действительно будет происходить, то Кремль ввязывается в еще одну крайне сомнительную авантюру, причем в том же самом сюжете — ввяжемся, а там будем разбираться.

Проблема здесь еще и в том, что у нынешней авантюры вообще нет стратегической цели. Ставить задачу влезть в войну, чтобы заставить противника пойти на переговоры по предыдущей войне — это даже не авантюра. Это клиника. А что делать, если не заставите? Будете искать переговоры уже в этой войне, чтобы по итогам переговоров что? Начать переговоры по предыдущей? Рекурсия идиотизма, вот что это.

Есть еще один момент в этой истории. Европейцы в вопросе энергоперехода выглядят не слишком рациональными и избыточно заидеологизированными. "Зеленая повестка" стала настолько мейнстримом, что противоречить ей даже с позиции разумных доводов оказалось невозможным. Поэтому нынешнее весьма плачевное положение в энергетике Европы — это следствие проводимой политики соглашательства с экстремистами-зелеными. Именно эта политика разбалансировала переход. Именно в угоду зеленым, которые занимают в европейской политике неоправданно большое место, власти европейских стран пошли на самоубийственные решения о превентивных и опережающих закрытиях "грязных" энергомощностей. Собственно, вот это опережающее закрытие и стало причиной снижения устойчивости всей европейской энергосистемы до критического уровня, и нынешний кризис вокруг Украины (и России) обрушил энергетику Европы. Но не сам по себе, а лишь потому, что европейцы сами довели свою энергетику до столь плачевного уровня безопасности.

Я уже писал вчера, что, пожалуй, только поляки из всей континентальной Европы поняли, куда всё идёт (в Польше просто нет таких сумасшедших экстремистов-экологов, как в той же Германии), и решили спасаться самим. И поляки вошли в этот кризис самыми подготовленными и защищенными. Остальным придется решать две проблемы. Первая — заткнуть своих террористов-экологов. Хотя бы на время кризиса. Возможно, даже грубо заткнуть, потому что там публика достаточно отмороженная. Вторая задача — восстановить производство энергии и повысить уровень устойчивости своей энергетики. С учетом того, что еще не всё пошло под бульдозер, мощности есть. Возможно, их уже меньше, чем было, но чтобы повысить безопасность и компенсировать дефицит газа — хватит. Да, промышленность будет сидеть на голодном пайке, но по крайней мере большую часть дефицита джоулей Европа вполне способна компенсировать, и сделать это быстро. Не прямо завтра, но в течение примерно года — вполне.

Правда, лишь при выполнении условия о "зеленых". Это непросто, так как сейчас "зеленые" входят, к примеру, в правительственную коалицию Германии. А их отмороженность такова, что они поступаться принципами не готовы даже сейчас. Здесь уже вопросы к канцлеру Шольцу, как он будет выруливать в этой весьма непростой обстановке. Но, в конце концов, его никто насильно в канцлеры не сажал — сам так решил. Значит, соответствуй.

В общем, при наличии определенной политической воли война, которую пытается развязать Кремль, может даже сыграть на руку рациональным европейским политикам, которые с удовольствием прижмут зеленых, затащивших Европу в этот тупик. Во-вторых, кризис поможет в значительной мере либо избавиться от евро-политиков, коррумпированных Кремлем, либо существенно снизить их возможности. И главное — никто в здравом уме в Европе не намерен отказываться от пресловутого энергоперехода. Это консенсусная точка зрения. Все противоречия и расхождения — в вопросе тактики решения этой задачи. Экстремистские и волюнтаристские подходы "зеленых" однозначно привели весь континент к кризису. Поэтому газовая война, если ее Кремль действительно развяжет, поможет отказаться от плана "зеленых" на ускоренный переход любой ценой и запустит более рациональный, пускай и более растянутый по времени план действий.

А будет ли это с российским газом или без — на самом деле вопрос второстепенный. И вот здесь Путин делает принципиальную ошибку, рассчитывая на легкую победу. Он лишь поможет одной политической силе Европы в борьбе с другой. Но и только. И не более того.

А вот когда они разберутся между собой, тогда те, кто победит в этой внутриевропейской сваре, уделит время и Путину. И сильно сомневаюсь, что тому понравится это внимание.

Эль Мюрид, Telegram

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