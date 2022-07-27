В Беларуси уменьшается индекс Джини: что это значит 27.07.2022, 16:25

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В нашей стране наступил коммунизм?

Хотя номинально зарплаты белорусов растут, реальные их доходы стремительно падают, констатируют экономисты. DW попытался разобраться, почему так происходит и чего ждать дальше.

Беспрецедентно жесткие западные санкции, введенные против Беларуси за подавление демократических протестов после президентских выборов 2020 года и за соучастие в войне России с Украиной, стали отражаться на доходах населения. Хотя белорусские чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране постоянно растет, зарплата реальная - скорректированная с учетом инфляции - начала стремительно падать.

Причем такая ситуация в РБ наблюдается впервые с января 2017 года. О том, в каких отраслях наиболее ощутимо снижение зарплат и будут ли белорусы и дальше беднеть, журналисты расспросили экономистов.

Реальные зарплаты и доходы белорусов падают из-за роста инфляции

Согласно данным Белстата, номинальная средняя зарплата в Беларуси растет уже который месяц. Так, в апреле 2022 года она составляла 1 567,8 белорусских рублей, в мае - 1 573,4 рублей, а в июне выросла до 1 626,5 (в пересчете около 620 евро по текущему курсу. - Ред.). Впрочем, статистика реальной зарплаты, скорректированной с учетом инфляций, далеко не столь оптимистичная. Если в феврале 2022 года статистика зафиксировала рост реальной зарплаты на 10,7% к соответствующему периоду прошлого года, то в марте она уже упала на 0,7%, в мае - на 5,7%, а в июне - на 4,2%.

Кроме того, в Беларуси также снизились и реальные доходы населения - в них входят не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от предпринимательства и прочее. За январь-апрель 2022 года они уменьшились на 1,2%. По словам директора Центра экономических исследований BEROC Катерины Борнуковой, реальные зарплаты в Беларуси падают из-за того, что сильно и быстро растут цены.

Та же ситуация с пенсиями и пособиями - с одной стороны, они исправно выплачиваются, с другой - в реальном выражении не успевают за инфляцией. "Что касается прибыли предпринимателей, то они страдают от санкций - напрямую либо опосредованно. Многие работали на внутренний рынок, а когда у людей сокращаются зарплаты и падает внутренний спрос, это влияет на доходы бизнесменов", - поясняет Борнукова.

Индекс Джини улучшается из-за отъезда высокооплачиваемых работников

Для рядовых белорусов это значит, что они беднеют, могут позволить себе меньше продуктов, товаров и услуг по сравнению с тем, что могли купить раньше, добавляет эксперт проекта о доходах и расходах госбюджета "Кошт урада" Владимир Ковалкин. И указывает на уменьшение в Беларуси индекса Джини - показателя, который отражает степень неравенства в распределении доходов внутри различных групп населения.

"Индекс Джини лучше тогда, когда разница в доходах самых богатых и самых бедных жителей страны сокращается, и в Беларуси это происходит. Казалось бы, можно радоваться, однако это происходит на фоне падения реальных доходов. Получается, что самые высокооплачиваемые работники уезжают из страны, и за счет этого исправляет индекс Джини. Проще всего это объяснить классическим коммунизмом - все становятся равны в своей бедности", - говорит Ковалкин.

Наибольшее падение зарплат в подсанкционных отраслях экономики

Конкретизируя, в каких именно отраслях снижаются зарплаты, Катерина Борнукова отмечает, что, в первую очередь, падение есть в тех сферах, которые страдают от санкций: "Если в среднем снижение реальных зарплат составляет 4,2%, то в деревообработке - 13%, нефтепереработке - 8%, химической отрасли - 15%. А если посмотреть на Минскую область, то в апреле снижение в химической промышленности было 40% - это, прежде всего, из-за ситуации на "Беларуськалии".

Помимо этого, продолжает директор BEROC, есть отрасли, напрямую санкциями не затронутые, но зарплаты там все равно падают: "В первую очередь, это строительство, где падение составило 8,5%. Но это давний тренд, он отражает ситуацию, которая складывается с падением инвестиций".

В ответ на вопрос о том, есть ли сферы экономики, в которых реальные зарплаты растут, Борнукова назвала производство продуктов питания: "Там небольшой рост есть, он поддерживается ростом цен на продукты питания, который сейчас везде. И тот факт, что продукты экспортируются не в ЕС, а в Россию, где высокая инфляция, делает такой экспорт довольно прибыльным. На этом фоне даже удивительно, что рост реальных зарплат в отрасли такой низкий - всего 2,6%. С другой стороны, зачем платить больше, если у всех вокруг все плохо".

В Беларуси может увеличится число бедных

В этой связи Катерина Борнукова, ссылаясь на недавнее исследование BEROC об экономических ожиданиях белорусов, указывает, что граждане страны и раньше негативно оценивали экономическую ситуацию в стране, а в последнее время их самоощущение еще сильнее ухудшилось. "Мы проводили исследование в декабре 2021 года и апреле 2022-го и увидели, что больше людей стали говорить об ухудшении материального положения их семей - в декабре - 40%, в апреле - 52%. Но при этом пессимизма в отношении развития экономики не прибавилось, у людей и так невысокие ожидания на этот счет", - уточнила Борнукова.

Говоря о будущем, она прогнозирует, что улучшений ждать не стоит, хотя власти и стараются поддерживать уровень занятости и доходов через поддержку госпредприятий: "Надо понимать, что эта ситуация не продлится долго - это можно поддерживать в течение нескольких месяцев, но не года. Дальше нужно будет адаптироваться к новой экономической реальности, поэтому придется снижать зарплаты. Возможно, мы увидим сокращения - сначала в частном секторе, а потом и в государственном".

Владимир Ковалкин, со своей стороны, прогнозирует рост в Беларуси числа малообеспеченных граждан - тех, чей доход ниже прожиточного минимума. "Так как будут снижаться реальные доходы, и расти безработица, то те люди, которые не смогут уехать за границу, будут в зоне риска попадания в бедность. Где будет дно с точки зрения доходов, мы увидим в начале осени, когда отыграются все военные и санкционные шоки. Если, конечно, эту статистику вообще опубликуют", - полагает Ковалкин.

Поэтому до сентября-октября 2022 года, по словам эксперта "Кошта урада", никаких позитивных перспектив ждать не стоит. "Осенью падение стабилизируется и станет понятно локальное дно. Исходя из него, можно будет прогнозировать, начнется ли рост или продолжится падение. Но в любом случае сейчас это сильнее зависит не от экономики, а от политики и войны", - резюмировал Ковалкин.

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