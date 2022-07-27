Беларусь сегодня на крутом историческом переломе Telegram-канал «Минская Семибоярщина»

27.07.2022, 16:48

1,560

С уходом эпохи власть имущие проходят чистилище.

Путч августа 1991 года для советских граждан стал переломным моментом сознания. Политическая воля народа вспыхнула как неугасимое пламя. Источник власти показал свою силу. Штурм привел к победе. Перемены стали необратимы.

О большинстве политиков того времени такого не скажешь. Одни маневрировали, другие выгадывали чья возьмет. Депутат Лукашенко, кстати, моментально юркнул в свой колхоз. Спрятался и сидел под лавкой все три горячих дня. Трясся от страха, словно заячий хвост. Борис Ельцин прямо с танковой башни решительно взял власть в свои руки. Политические крысы вмиг повылазили из подземелий. О своей роли в победе кричали, конечно, громче всех. Рвал на себе рубашку и усатый шкловский самозванец. В политических кругах тогда долго ходил убийственный вопрос: «Где ты был 19 августа 1991 года?». Ответ нашли далеко не все. Некоторые проскользнули на тоненького, но подавляющее большинство кануло в политическое небытие. Так всегда происходит на крутых виражах истории. С уходом эпохи власть имущие проходят чистилище. И это правильно.

Беларусь сегодня на крутом историческом переломе. Даже примитивный «детектор лжи» может стать реальной люстрацией для политических приспособленцев. Степень личного участия/неучастия в горячих беларусских событиях лета-осени 2020-го – пропуск в политику Новой Беларуси. После «чистилища» объединение в действии станет точно возможным.

Начнем с претендентов на лидерство, политических штабов и прочих «великих» советников? Приготовиться. Каждый обязан публично ответить: «Где и с кем ты был 9 августа 2020?».

Telegram-канал «Минская Семибоярщина»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».