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Появляются и исчезают: в США нашли «призрачные» отпечатки ног возрастом 12 тысяч лет

  • 27.07.2022, 16:55
Появляются и исчезают: в США нашли «призрачные» отпечатки ног возрастом 12 тысяч лет

Необычные следы относятся ко времени окончания ледникового периода.

Американские ученые обнаружили 88 отпечатков ног древних людей, которые жили на территории современных США 12 тысяч лет назад, то есть в конце ледникового периода. Эти отпечатки принадлежать как взрослым, так и детям в возрасте от 5 до 12 лет. Насыщение влагой песка позволяет этим следам проявляться, а когда влаги становится меньше, то они исчезают. Поэтому эти отпечатки назвали "призрачными", сообщает Daily Mail.

Ученые из Корнеллского университета, США, обнаружили в пустыне Большого Соленого озера, которая находится западе от одноименного водоема в штате Юта, отпечатки ног древних людей, которые они оставили 12 тысяч лет назад. Почти в километре от группы человеческих следов ученые также обнаружили две ямы, в которых разводили костер, а также признаки того, что жившие здесь 12 тысяч лет назад люди уже употребляли табак.

По словам ученых, древние люди, среди которых были взрослые и дети от 5 до 12 лет, оставили 88 отпечатков ног, когда шли по местности, которая в ледниковый период была покрыта болотами, а сейчас является пустыней. Один из самых засушливых штатов США, штат Юта тысячи лет назад имел водно-болотистую местность, даже после того, как ледниковый период закончился.

Поскольку песок содержит больше влаги, чем окружающие отложения, более высокое содержание воды в песке заставляет следы проявляться на поверхности. Но, когда влага из песка уходит, следы исчезают.

"Я сразу понял, что это древние отпечатки ног, ведь подобные следы мы уже обнаружили в прошлом году в Национальном парке Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Возраст тех отпечатков составляет 23 тысячи лет и это самые старые следы человека в Америке. Хотя те отпечатки ног, которые мы обнаружили здесь не такие древние все же они представляют важную научную ценность. И мы надеемся, что к уже найденным следам добавятся новые. Мы продолжаем искать", — говорит Томас Урбан из Корнеллского университета.

То, что на территории США найдены уже два места с древними отпечатками человеческих ног говорит о том, что подобных мест может быть еще много, считают ученые.

Десятки лет ученые считали, что первые представители Homo sapiens попали в Северную Америку в период между 13 и 16 тысяч лет назад, когда началось таяние огромных ледяных щитов. Но следы найденные в штате Нью-Мексико говорят о том, что люди здесь появились гораздо раньше.

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