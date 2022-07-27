Оккупанты во время войны против Украины использовали карту 80-х
- 27.07.2022, 17:11
В СНБО показали трофей.
Во время полномасштабной войны против Украины российские оккупанты использовали карту 80-х.
"Технологии" противника поражают, написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter.
Чиновник также показал фото, на котором он изображен с картой.
"Планшеты, смартфоны, Google Maps? Нет, не слышали. Трофейная военная карта рашистов 80-х годов. Рашистские "технологии" впечатляют", - написал Данилов.