Оккупанты во время войны против Украины использовали карту 80-х 27.07.2022, 17:11

В СНБО показали трофей.

Во время полномасштабной войны против Украины российские оккупанты использовали карту 80-х.

"Технологии" противника поражают, написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter.

Чиновник также показал фото, на котором он изображен с картой.

"Планшеты, смартфоны, Google Maps? Нет, не слышали. Трофейная военная карта рашистов 80-х годов. Рашистские "технологии" впечатляют", - написал Данилов.

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