В Кобринском районе бригадир фермы отправила на завод 6 тонн воды вместо молока 5 27.07.2022, 17:19

3,516

Служебным подлогом женщина занималась с октября 2020-го.

Женщина использовала служебное положение, чтобы вносить в документы ложные сведения о движении молока на ферме, пишет издание «Вечерний Брест».

Служебным подлогом бригадир производственной бригады в животноводстве занималась с октября 2020-го практически по конец 2021 года. Видимо, в хозяйстве имелись потери молока, и женщина очень не хотела, чтобы ее привлекли к дисциплинарной и материальной ответственности. А потому регулярно вносила заведомо ложные сведения и записи в ведомости учета движения молока на молочно-товарной ферме. В итоге более чем за год обвиняемая завысила количество произведенного и реализованного молока более чем на 8 тонн.

Разумеется, у хозяйства образовался долг по молоку перед перерабатывающим заводом. Бумаги бумагами, а физически-то молока туда не поступала. И тогда бригадир пошла на странный шаг. Она обеспечила отгрузку на завод более 6 тонн воды под видом молока, внеся в товарно-транспортные накладные заведомо ложные сведения. В этом деле, как и в некоторых других случаях, женщине помог местный «ипэшник». Ему в итоге тоже вменили в вину пособничество в служебном подлоге.

Своими действиями фигуранты причинили ущерб в размере 5,7 тысячи рублей. Эту сумму они погасили в добровольном порядке, что, конечно, зачлось на суде. Но обвинительного приговора все равно избежать не удалось. Бригадира признали виновной по ч. 1 ст. 427 УК РБ и назначили женщине наказание в виде двух лет «домашней химии». Ее помощнику-предпринимателю дали три года «домашней химии» и штраф в размере 1600 рублей.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».