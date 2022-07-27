Херсонский суицид оккупантов 6 Александр Коваленко

27.07.2022, 17:27

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Почему атаки Антоновского моста можно сравнить с ситуацией на острове Змеиный.

Ситуацию с правобережной частью Херсонской области я могу сравнить с островом Змеиный. И вот почему.

После того, как ВСУ нанесли первый удар по острову Змеиный и дураку было понятно, что любой контингент на этом клочке суши посреди Чёрного моря – самоубийцы. Ведь находятся они под полным огневым контролем ВСУ.

Но, российское командование не понимало этого или отказывалось понимать, отправляя своих солдат-самоубийц два месяца подряд, по сути, на расстрел. И чем всё закончилось? Вполне ожидаемым и прогнозируемым «жестом доброй воли».

Аналогичная же сейчас ситуация на правобережной части Херсонской области, ведь ВСУ вполне доходчиво продемонстрировали на прошлой неделе, что основные мосты, связывающие левый берег Херсонщины с правым – под огневым контролем украинской артиллерии. И мы будем эти мосты разрушать. А пока не разрушили – воспользуйтесь для вывода войск с правого берега, согласно «жесту доброй воли».

Ведь разрушенные мосты, это не только нарушение снабжения российских оккупационных войск, но и отсутствие путей для бегства. А без постоянных поставок боеприпасов, техники, ГСМ, подкреплений, РОВ не смогут продержаться долго даже в обороне. То есть, те российские подразделения, которые остаются на правом берегу, по сути, являются самоубийцами. Причём если с острова Змеиный смертничков хотя бы эвакуировали, то здесь – эвакуация многотысячного контингента будет весьма проблематичной если не сказать больше — нереальной.

И, что мы видим?

Российское командование приняло как всегда худшее для своих же военнослужащих решение и даже хуже худшего. Ведь оно не только оставило контингент РОВ на правом берегу, но и стало возводить понтонные переправы!

Так, на этой неделе через Мелитополь на Херсон прошло понтонное подразделение РОВ численностью 45 ед техники. В районе Антоновского моста начаты укрепительные береговые работы по возведению понтонной переправы через Днепр.

В Херсоне были замечены в районе морского порта собранные звенья понтонных переправ длиной 50–60 м. Так же в районе р.Конка фиксировались звенья, которые должны будут компенсировать потерю Антоновского железнодорожного моста. Возведена переправа через р. Ингулец в районе Дарьевского моста.

Разумеется, эти переправы не будут стоять без дела, ведь по командование РОВ планирует в ближайшее время усилить правобережную группировку подразделений тульской 106 вдд, бурятской 11 одшбр и читинской 29А.

А теперь, просто вспомните, как эти красавцы возводили понтонную переправу через Сиверский Донец, где за сутки угробили батальон тактическую группу и более 80 единиц техники под плотным, высокоточным артиллерийским огнём ВСУ.

Понимаете, почему я сравниваю Херсонщину со Змеиным?

Далі буде!

Александр Коваленко, Site.ua

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