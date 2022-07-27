«Арестовали пианино, которое мне купили родители в первом классе» 2 27.07.2022, 17:30

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Дарья Лосик и Игорь Лосик

У Дарьи и Игоря Лосиков арестовали имущество.

Судебные исполнители наложили арест на имущество политзаключенного журналиста Игоря Лосика и его жены Дарьи. Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Игорь Лосик за решеткой уже более двух лет — с 25 июня 2020 года. В декабре 2021 года Гомельский областной суд присудил ему 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Политзаключенного уже перевели в Новополоцк для отбывания наказания. В середине июля в квартиру Лосиков в Барановичах опять пришли люди в форме.

— Это произошло несколько недель назад, — рассказала жена Игоря Дарья Лосик. — Стук в двери, две девушки в форме. Сказали мне, что я уже, вероятно, знаю, кто они такие и почему пришли. Я их пустила. Наверное, спорить с ними и не пускать — дело бессмысленное. Они предупредили, что могут вызвать милицию, если я буду им мешать. Все в лучших традициях было. Справедливости ради, скажу, что вели они себя довольно приветливо. Даже очень приветливо. Бахилы надели.

По словам Дарьи, приставы обошли все комнаты, выискивая, что можно описать. Игорь и Дарья давно в официальном браке, поэтому все, что находится в квартире, может быть арестовано.

Сумма нанесенного Игорем и другими фигурантами его уголовного дела ущерба государству, по версии суда, составляет 2,5 миллиона рублей и около 130 тысяч рублей судебных издержек. Все эти деньги государственные органы собираются взыскать с родных осужденных.

— Арестовали телевизор, — продолжает Дарья. — Пианино тоже, хотя мне его купили родители, еще когда я пошла в первый класс. Но документов о его приобретении у меня не было, поэтому его также арестовали. Чайник арестовали, комплект мебели с люстрой. Все, что было приобретено в браке. Как одна из сотрудниц мне объяснила, я могу выкупить свое имущество. Все или только то, что захочу.

Чтобы выкупить арестованное государством имущество, Игорь Лосик должен получить разрешение в отделе принудительного исполнения. Сейчас имущество Лосиков арестовано, у Дарьи нет права им пользоваться.

— Нельзя пользоваться, нельзя перемещать по квартире, нельзя ломать, нельзя с этими предметами выполнять какие-либо действия, — рассказывает Дарья. — Мой чайник сейчас под домашним арестом. Квартира, в которой мы живем, принадлежит моим родителям. Она по закону не имеет никакого отношения к делу Игоря. Если бы это был наш дом, то, как я понимаю, его тоже могли бы арестовать.

Арестованное имущество будет выставлено на продажу в том случае, если Дарья и Игорь не станут его выкупать или не получат на это разрешение. Фотографии с телевизором, чайником и другим имуществом Лосиков выставят на сайте магазина конфиската. Если кто-то захочет что-то из этого приобрести, Дарье позвонят и расскажут об этом.

На прошлой неделе Дарья смогла передать Игорю большую передачу в колонию весом 50 килограммов. Кроме этого, Игорь Лосик написал заявление на звонок жене. Теперь Дарья ждет вестей от мужа. Когда им дадут свидание — неизвестно, в колонии об этом нет информации. Помещение для встреч все еще на ремонте. Кроме того, Игоря, как и других политзаключенных, могут лишить свидания.

— Игорь пишет, что ходит на работу в отряде, — добавляет Дарья. — Письма, как и раньше, доходят только от близких родственников. Все по-старому.

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