Власти Филиппин сорвали сделку с Россией на $227 миллионов 2 27.07.2022, 17:37

2,790

Такое решение принято из-за опасений санкций США.

Правительство Филиппин отменило сделку о закупке 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 за 12,7 млрд песо (227 млн долларов). Власти страны приняли такое решение из-за опасений санкций США.

Как пишет Как пишет "Обозреватель" , об этом агентству AP, рассказал бывший министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана. По его словам, решение было принято в июне, когда он еще занимал пост. Лорензана ушел в отставку 30 июня.

"Мы могли столкнуться с санкциями", – сказал Лорензана. Речь идет об опасениях вторичных санкций в связи с нарушением закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA).

По словам экс-министра, американские сотрудники службы безопасности знали о решении Манилы. Теперь они могут предложить аналогичные тяжелые вертолеты для военных нужд Филиппин.

Посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес подтвердил, что сделка была отменена, потому что Манила может столкнуться с санкциями США. В январе Филиппины успели выплатить аванс, поставка вертолетов из РФ ожидалась примерно через два года.

Закон CAATSA был принят в США еще в 2017 году. Он предусматривает введение санкций против стран и компаний, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку оружия и военной техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».