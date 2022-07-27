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В каких случаях белорусы могут получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск

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  • 27.07.2022, 17:43
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В каких случаях белорусы могут получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск

В Минтруда дали ответ.

Министерство труда и социальной защиты рассказало, что в ряде случаев работник может получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск.

В частности, это возможно в случае увольнения вне зависимости от оснований. Работодатель, расставаясь с подчиненным, должен будет выплатить ему компенсацию за весь неиспользованный период его законного отпуска.

Кроме того, часть отпуска свыше 21-го дня по соглашению между сотрудником и его начальником также может быть заменена на денежную компенсацию.

Прояснить ситуацию в случае нарушения трудовых прав работника помогут в Департаменте госинспекции труда, отмечает министерство. 

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