В четверг в Беларуси будет до +26°C 27.07.2022, 18:06

Пройдут дожди.

Дожди с грозами и туман ожидаются в Беларуси 28 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 28 июля, в Беларуси будет переменная облачность. Ночью и утром по восточной половине, днем в отдельных районах по северо-западу пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет туман. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Ночью температура воздуха будет от 8 до 14 градусов, а по востоку ожидается 16 градусов. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.

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