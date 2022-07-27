Страны G7 хотят снизить цену на российскую нефть

Страны G7 хотят снизить цену на российскую нефть1
- 27.07.2022, 18:09
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G7 хочет договориться о крайней цене до 5 декабря.
Страны G7 хотят ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда должны вступить в силу санкции Европейского союза, запрещающие морской импорт российской сырой нефти. Об этом 27 сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника G7.
Также страны «Группы семи» ходят привлечь к сотрудничеству Китай и Индию, которые уже покупают российскую нефть со скидкой по сравнению с рыночной ценой. Но, как утверждает агентство, эти страны заинтересованы еще больше уменьшить свои расходы.
Как отметил собеседник Reuters, страны G7 ходят поставить Россию перед трудным выбором: или продать нефть по низкой цене, или почти полностью отказаться от экспорта нефти, учитывая, что в силу вступит эмбарго ЕС на сырую нефть.
Чиновник уточнил, что России будет трудно продавать свою нефть в другие страны, поскольку санкции ЕС предусматривают запрет на все финансовые услуги, связанные с торговлей нефтью, «включая страхование, перестрахование и финансирование грузов и судов».