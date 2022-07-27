Как выглядит украинско-белорусская граница в Волынской области 27.07.2022, 18:31

Насыпи, «колючка», «ежи», окопы.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко показал в своем телеграм-канале укрепления на границе с Беларусью в Волынской области.

«Военные обустроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами слежения. Здесь применили и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн. Кроме того, здесь работают пункты пропуска. Видели сегодня мариупольцев, которых оккупационная власть 'эвакуируют' на территорию России. Люди вынуждены пересекать границу со стороны Беларуси и пользоваться пограничными пунктами пропуска здесь», — написал Тимошенко.

Замглавы офиса Зеленского подчеркнул, что надежно укреплены также участки границы в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской областях.

Напомним, Волынская область Украины соседствует с Брестской областью Беларуси.

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