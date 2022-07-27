Крупнейший производитель лифтов Otis уходит из России 1 27.07.2022, 18:34

В марте компания перестала принимать заказы в РФ.

Мировой лидер по выпуску подъемного оборудования Otis продает активы в России и уходит с ее рынка, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте фирмы.

«После тщательного изучения глобальных влияний и последствий кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, учитывая сбои в цепях поставок и монтажа, мы пришли к выводу, что право собственности Otis на наш бизнес в России больше не является устойчивым», – говорится в сообщении.

Otis продает 100% бизнеса местной компании Ice Development.

В заявлении указано, что производитель лифтов еще в марте прекратил принимать заказы на новое оборудование и инвестировать в российский бизнес из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«По-прежнему надеемся на восстановление мира и стабильности в регионе. Мы продолжим вносить свой вклад в нынешние усилия по оказанию поддержки и гуманитарной помощи Украине», – добавили в компании.

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