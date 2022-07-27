В Березинском районе школьники жарили поп-корн по рецепту из TikTok: спалили кухню и несколько комнат 9 27.07.2022, 18:44

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Инцидент произошел в агрогородке Богушевичи.

В агрогородке Богушевичи Березинского района двое школьников сожгли дом, пытаясь приготовить поп-корн, сообщает местный райисполком.

Двое подростков 9 и 11 лет остались дома одни. Школьники решили провести эксперимент — приготовить поп-корн из круп. Идею они почерпнули из социальной сети ТikTok.

Дети нагрели подсолнечное масло в кастрюле до такой степени, что оно загорелось. Испуганные подростки попытались залить горящее масло водой.

«Однако при тушении огня с применением воды произошел взрыв и пламя распространилось по всей кухне», — уточнили в райисполкоме.

Ребята выбежали из дома и позвали помощь. Пожар уничтожил кухню, жилые помещения, повредил имущество.