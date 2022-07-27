На главу ОГП Николая Козлова завели уголовное дело 1 27.07.2022, 19:07

3,350

Николай Козлов

Его задержали сегодня.

На главу Объединенной гражданской партии Николая Козлова завели уголовное дело.

Об этом в Facebook написал политик Анатолий Лебедько.

Сообщается, что Николаю Козлову вменяется организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси).

Николая Козлова вместе с главой минской организации ОГП Оксаной Алексеевой задержали утром в среду 27 июля.

Николай Козлов отбыл трехмесячный срок ареста по статье 407 УК («Разглашение данных предварительного следствия») и в конце марта 2022 года вышел на свободу. В декабре 2020 года и январе 2021 политика несколько раз вызывали на допрос в Следственный комитет как свидетеля по делу Координационного совета. Козлов три раза отказывался дать подписку о неразглашении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».