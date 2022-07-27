На главу ОГП Николая Козлова завели уголовное дело

На главу ОГП Николая Козлова завели уголовное дело1
- 27.07.2022, 19:07
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Его задержали сегодня.
На главу Объединенной гражданской партии Николая Козлова завели уголовное дело.
Об этом в Facebook написал политик Анатолий Лебедько.
Сообщается, что Николаю Козлову вменяется организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси).
Николая Козлова вместе с главой минской организации ОГП Оксаной Алексеевой задержали утром в среду 27 июля.
Николай Козлов отбыл трехмесячный срок ареста по статье 407 УК («Разглашение данных предварительного следствия») и в конце марта 2022 года вышел на свободу. В декабре 2020 года и январе 2021 политика несколько раз вызывали на допрос в Следственный комитет как свидетеля по делу Координационного совета. Козлов три раза отказывался дать подписку о неразглашении.