Украинские десантники уничтожили российский бронетранспортер с экипажем

Украинские десантники уничтожили российский бронетранспортер с экипажем1
- 27.07.2022, 19:14
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Видеофакт.
Украинские десантники уничтожили бронетранспортер РФ с экипажем и автомобиль с минометом, передает пресс-служба ДШВ ВСУ.
«Воины отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и их технику, там, где их не ожидает противник. В частности, были уничтожены БТР-82 с экипажем и автомобиль с минометом и расчетом оккупантов, которые «ушли вслед» за российским военным кораблем», – подчеркнули военные.
На южном направлении украинские военные уничтожили две гаубицы «Мста-Б», четыре единицы бронированной и автомобильной техники войск РФ.