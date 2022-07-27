Украинские десантники уничтожили российский бронетранспортер с экипажем 1 27.07.2022, 19:14

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Видеофакт.

Украинские десантники уничтожили бронетранспортер РФ с экипажем и автомобиль с минометом, передает пресс-служба ДШВ ВСУ.

«Воины отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и их технику, там, где их не ожидает противник. В частности, были уничтожены БТР-82 с экипажем и автомобиль с минометом и расчетом оккупантов, которые «ушли вслед» за российским военным кораблем», – подчеркнули военные.

На южном направлении украинские военные уничтожили две гаубицы «Мста-Б», четыре единицы бронированной и автомобильной техники войск РФ.

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