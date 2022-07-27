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Беларусбанк вводит новые тарифы на обслуживание банковских карт

  • 27.07.2022, 19:41
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Беларусбанк вводит новые тарифы на обслуживание банковских карт

Новые тарифы начнут действовать с 8 августа.

Такая информация появилась на сайте банка.

С указанной даты банком взимается вознаграждение за обслуживание платежных карт «БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ». Оно составит десять рублей. При этом в ряде случаев банк не будет брать вознаграждение, например, если это основная карта клиента или она оформлена для получения выплат для недееспособного человека.

Кроме того, Беларусбанк увеличивает размер вознаграждения за обслуживание «Изи-карты». При оформлении в отделении банка это будет стоить 20 рублей, а если оформлять такую карту в интернете, то нужно будет заплатить 15.

Также с 8 августа будет увеличен размер вознаграждения за обслуживание карт Visa Platinum, оформляемых в рамках клуба «Свои» — 90 рублей при оформлении, плюс 5 рублей — ежемесячный платеж за обслуживание такой карты.

Банк также вводит плату за обслуживание виртуальных карточек международных платежных систем — 5 рублей в месяц.

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