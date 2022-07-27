Секретарь СНБО Украины прогнозирует деколонизацию России 6 27.07.2022, 19:45

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Алексей Данилов

Это будет результатом войны.

Результатом войны России в Украине будет деколонизация территории страны-оккупанта.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона.

«Она (Россия, - ред.) лишится тех колоний, которые она захватила в свое время себе, колонизировала целые народы, лишила их языка, истории. В результате этой наглой войны, которую она развязала на нашей территории, она будет всего этого лишена», — уверен он.

Данилов также напомнил о конференциях, которые проводят сторонники разделения России на отдельные государства, в частности о прошедшей недавно в Праге.

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