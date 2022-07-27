Волынская область готовится к возможному вторжению из Беларуси

Волынская область готовится к возможному вторжению из Беларуси2
- 27.07.2022, 20:02
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины.
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о подготовке пограничников в Волынской области к возможному вторжению со стороны Беларуси.
«Работаем на Волыни. Пообщались с нашими пограничниками. Все на боевом посту, все готовы отразить любое нападение», — написал он в Telegram.
Тимошенко подчеркнул, что пограничники активно сотрудничают с областными властями и другими подразделениями, чтобы знать алгоритм действий в случае опасности.