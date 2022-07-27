ВСУ взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ

ВСУ взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ1
- 27.07.2022, 20:12
Также уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и четыре бронированные машины.
На правобережье Херсонщины Вооруженные Силы Украины взорвали российский склад боеприпасов в оккупированном селе Солдатское и уничтожили полсотни российских военных. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Юг.
Сообщается, что в течение суток ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 150 огневых задач и в результате был закреплен огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях.
В ОК Юг отмечают, что артиллерия ВСУ взорвала склад с боеприпасами россиян. Кроме того, было уничтожено:
• 2 гаубицы «Мста-Б»;
• 4 бронированные машины;
• 51 оккупанта.