ВСУ взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ 1 27.07.2022, 20:12

Также уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и четыре бронированные машины.

На правобережье Херсонщины Вооруженные Силы Украины взорвали российский склад боеприпасов в оккупированном селе Солдатское и уничтожили полсотни российских военных. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Юг.

Сообщается, что в течение суток ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 150 огневых задач и в результате был закреплен огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях.

В ОК Юг отмечают, что артиллерия ВСУ взорвала склад с боеприпасами россиян. Кроме того, было уничтожено:

• 2 гаубицы «Мста-Б»;

• 4 бронированные машины;

• 51 оккупанта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».