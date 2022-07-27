Данилов не исключил удары по территории России

Данилов не исключил удары по территории России8
- 27.07.2022, 20:30
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Киеву известно, откуда российские военные проводят обстрелы украинской территории.
Украинские военные могут нанести удары по объектам, которые находятся на территории России, и откуда осуществляются обстрелы украинской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.
«Если будет нужно (нанести удары по территории РФ - ред.), то поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать то, что надо подписать, чтобы те объекты (откуда осуществляются обстрелы - ред.), о которых вы говорите, были уничтожены. А заявления президента, что мы будем давать ответ по тем территориям, откуда все идет, это подтверждает... Нам известно обо всех выстрелах, которые осуществляются ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране», — подчеркнул Данилов.
При этом он отметил, что Украине известно, откуда российские военные проводят обстрелы украинской территории.