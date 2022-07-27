Пенсии белорусов падают седьмой месяц подряд 27.07.2022, 20:41

В июне реальные пенсии сократились на 3,2%.

Реальные пенсии белорусов продолжают падать седьмой месяц подряд, это следует из данных Белстата.

Напомним, эти выплаты рассчитывают с поправкой на инфляцию. В июне реальные пенсии сократились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальные пенсии снижаются с декабря 2021 года. Речь о сравнении этих выплат к аналогичному месяцу предыдущего года.

Конкретно в июне по сравнению с маем этого года реальные пенсии упали на 1,1% к маю.

Средняя назначенная июньская пенсия была на уровне 550,4 рубля, как и месяцем ранее.

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