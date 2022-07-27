СМИ: На затонувшем крейсере «Москва» погиб сын командира дивизии Черноморского флота 15 27.07.2022, 20:49

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Крейсер затонул 14 апреля.

На крейсере «Москва», который затонул в середине апреля в Черном море, погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота контр-адмирала Олега Криворога. Об этом сообщили три собеседника телеграм-канала «Агентство. Новости».

37-летний Валерий Криворог служил на крейсере «Москва» в звании капитан-лейтенанта. В 2019 году он руководил ротой приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления штаба флота.

Как рассказали собеседники «Агентства», после затопления корабля в середине апреля Криворог считается пропавшим без вести. Судя по его странице во «ВКонтакте», в последний раз в сети он был 9 апреля, за пять дней до гибели крейсера «Москва».

Отец пропавшего — Олег Криворог, командир 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. В эту дивизию входил и крейсер «Москва».

В пресс-службе Черноморского флота не стали отвечать на вопрос «Агентства» и бросили трубку. На запрос издания ведомство к моменту публикации не ответило.

Напомним, крейсер «Москва» затонул 14 апреля. По версии Минобороны РФ, на крейсере был пожар, который привел к детонации боезаряда. Киев сообщал, что крейсер был атакован двумя противокорабельными ракетами «Нептун». Российское оборонное ведомство утверждало, что на крейсере погиб один моряк, еще 27 пропали без вести.

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