Сколько оккупантов могут попасть в «котел» под Херсоном 5 27.07.2022, 21:07

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Без боеприпасов они обречены.

В окружение украинских защитников могут попасть 10-15 тысяч российских оккупантов на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Такие подсчеты озвучил полковник запаса, экс-советник руководителя Донецкой ОГА Таруты Роман Свитан в интервью ведущей канала «1+1» Наталье Мосейчук.

«Можно говорить об оперативном окружении двух группировок россиян. Одна крупная группировка находится на правой стороне Днепра - она рассечена рекой Ингулец... Две эти группировки будут перемалываться в течение двух ближайших недель. Полторы-две недели точно придется работать с группировками», - отметил он.

Полковник запаса подчеркнул, что около 15 тысяч российских оккупантов - это достаточно много, но без боекомплекта, ремонта машин и резерва - группировка обречена.

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