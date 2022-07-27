Кризис авторынка в Беларуси ударил по страхованию 27.07.2022, 21:27

Подорожают ли каско и «автогражданка»?

Падение продаж новых автомобилей и неконтролируемые скачки цен на рынке запчастей… Первыми, кто ощутил эти изменения на автомобильном рынке, ожидаемо стали простые автовладельцы. Но эффект от этих изменений куда масштабнее — во временном и секторальном плане. Например, они неизбежно скажутся на сфере добровольного и обязательного транспортного страхования. Какими могут быть последствия, Office Life обсудил с Андреем Данильчиком, директором страхового брокера ООО «СтрахЭкспертГрупп».

Последние данные о продажах новых автомобилей на белорусском рынке не радуют. Так, в мае относительно апреля рынок в этом сегменте сократился на 30%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года падение составило и вовсе 83%. За май 2022 года было продано всего 629 новых автомобилей. В июне продажи чуть подросли, но относительно прошлого года падение рынка все равно составляет около 70%.

А ведь именно свежие машины — важный сегмент для страхования автокаско. Как свидетельствуют цифры, белорусские автомобилисты и компании активно пользовались этой услугой.

— Автокаско — один из самых востребованных и массовых видов страхования в Беларуси, — говорит Андрей Данильчик. — По итогам 2021 года страховые взносы по данному виду составили 26,9% от всех сборов в сегменте добровольного страхования. При этом в страховании имущества предприятий 78,5% сборов приходится именно на каско, а у граждан в имущественном страховании доля каско составляет 58,2%. Да и в целом по рынку этот вид страхования остается в лидерах: 17,3% от общей суммы взносов, включая обязательное страхование.

Выгодно ли теперь КАСКО страховщикам?

Как говорит наш эксперт, в 2021 году было заключено 226 397 договоров страхования каско, что на 8873 договора превысило показатель 2020 года. Однако этот рост был достигнут за счет юридических лиц, физлица заключили на 4603 договора меньше.

— Каско — очень важный и интересный вид для страховщиков, хотя он имеет существенные проблемы с убыточностью. Пока ее удается контролировать, но некоторые цифры участников рынка настораживают, — объясняет Андрей Данильчик. — Например, средний уровень выплат в 2021 году в сегменте физлиц составил 69,6% против 67,4% в 2020 году, в сегменте юрлиц ситуация хуже: 78,6% против 76,4% соответственно. Средняя выплата составила у физлиц 1 518,8 рубля, а у юрлиц — 2 215,3 рубля.

Страховщики, помимо самих выплат, несут существенные расходы как на обслуживание договоров страхования, так и на урегулирование страховых случаев. Поэтому высокая убыточность данного вида не пустой звук. Основным риском остается ДТП, но есть много выплат по «противоправным действиям третьих лиц», различным падениям предметов, бою стекол и т.д. Далеко не единичны выплаты по стихийным бедствиям и пожарам. Всего в 2021 году было произведено 116 537 выплат на общую сумму 225,4 млн рублей, что лишний раз доказывает практичность и актуальность данного вида страхования.

Сейчас на новый легковой автомобиль средние тарифы по договору каско достигают 2−2,5% от страховой суммы (она, как правило, приравнивается к стоимости авто). При этом у большинства компаний есть понятие «минимальный взнос», который составляет от 350 долларов. Но при этом на тариф влияет много факторов (вариант страхования, территория страховой защиты, стаж и количество водителей, порядок уплаты взноса и т.д.). На машины старше одного года тарифы несколько выше и составляют для автомобилей двух-трехлетнего возраста примерно 2,5−3,5%, для авто четырех-пяти лет — около 3,5−4% и т.д.

— Практика показывает, что это приемлемая плата за риск и возможные ущербы. Стоимость полиса для очень многих автомобилей оказывается сопоставимой со стоимостью лобового стекла — наиболее подверженного повреждению элемента, — приводит пример наш эксперт. — Мы всегда отмечаем, что разбираться с поврежденным автомобилем с наличием договора каско и без него — большая разница. А в случае гибели или утраты авто ценность такого полиса вырастает многократно.

Пока данных за I квартал и полугодие по заключенным страховым договорам нет, поэтому и сказать, сколько «недобрали» страховые компании из-за небольшого количества проданных новых авто, сложно. Но очевидно, что падение продаж новых авто скажется на сборах по каско.

— И это не единственный проблемный тренд, — обращает внимание Андрей Данильчик. — Явно проявят себя и объективное падение спроса, вызванное известными проблемами в экономике, и отъезд части граждан с доходами выше среднего. Есть некоторый рост стоимости большинства автомобилей и, как следствие, рост страховых сумм, но погоды он не делает. Компенсировать выпадающие взносы по каско чисто за счет каско очень сложно. Сначала нужно знать уровень проблемы, который страховщики поймут не раньше итогов полугодия. Пока ситуация выглядит стабильной, в целом пролонгации договоров и оплата очередных взносов сохраняются, курсовые и стоимостные всплески создали определенный задел, но что будет дальше — большой вопрос.

Наверное, будут какие-то комплексные решения — через изменение тарифов и условий страхования. Будет продолжаться оптимизация расходов. Основная цель — сохранить текущий клиентский портфель.

Риски потерять автомобиль в результате ДТП, пожара или угона без возможности его адекватной замены на новый, снижение возможностей его восстановления из-за существенного роста стоимости запчастей могут стимулировать определенный рост числа договоров страхования, в том числе и со стороны владельцев более возрастных авто. В нашей практике уже есть случаи, когда клиенты на фоне отсутствия приемлемого предложения новых автомобилей отложили их замену и продолжили вкладывать в сервис и страхование каско.

Лимита по «автогражданке» может не хватить на ремонт. Будут ли дорожать страховки?

Автокаско — не единственное направление на рынке страхования транспортных средств, которое столкнулось с повышенными рисками из-за изменений на рынке. Как говорит наш собеседник, из-за увеличения стоимости запчастей у страховых компаний растут убытки и по другим договорам, включая комплексное и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев ТС.

— Вот простой пример: сумма страхового договора по «автогражданке» — 10 тысяч евро. Ежегодный взнос для минчанина, владельца легкового авто с двухлитровым двигателем, около 45 евро. Если такой автовладелец оказывался виновным в ДТП, то даже до весны 2022 года минимальный ремонт стоил дороже. А теперь — и подавно. Увеличение цен на запчасти грозит не только убытками для страховых компаний, но и рисками для самих автомобилистов. Теперь в лимит страхования (10 тысяч евро) «помещается» гораздо меньше деталей, необходимых для ремонта. А все, что сверх этой суммы, виновный должен компенсировать из своего кармана.

Впрочем, загадывать, как будет развиваться ситуация в сфере «автогражданки», руководитель компании ООО «СтрахЭкспертГрупп» считает преждевременным.

— Пока никакой официальной информации на этот счет нет. Это скорее отложенная во времени проблема, но страховщики задумываются над ней, ведь каждый день они урегулируют десятки случаев и как никто другой видят реальную ситуацию. За первый квартал 2022 года уровень выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСГО) владельцев транспортных средств (без учета «Зеленой карты») достиг почти 71%, при этом общий уровень выплат по рынку составил за первый квартал 57,4%, а за январь-май — уже 65,6%.

И если в каско как добровольном виде у страховщиков есть определенные механизмы реагирования, то в ОСГО таких возможностей нет — порядок проведения данного вида определен законодательством. Вероятность того, что в ближайшее время поднимут тарифы по ОСГО или кардинально изменят (считай: ухудшат) условия урегулирования страховых случаев, на мой взгляд, невысокая. Однако исключать какие-то оперативные решения в случае ухудшения ситуации нельзя.

Что касается ограничения лимита по полису ОСГО, то дополнительный лимит и защиту можно получить, заключив договор добровольного страхования ответственности.

Кстати, в России уже изменили тарифы на ОСАГО из-за роста цен на запчасти, теперь некоторые компании практикуют продажу полисов в рассрочку или кредит, но только в тех случаях, когда у водителя есть повышающий коэффициент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».