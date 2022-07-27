В Казахстане российских туристов сдали полиции за Z-футболки 4 27.07.2022, 21:28

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Казахстанский бизнесмен призвал сразу выдворять из страны подобных туристов.

В Казахстане один из бизнесменов пожаловался в отдел по борьбе с экстремизмом полиции на группу российских туристов из-за футболки с символикой оккупационной российской армии. Такой «тематический» наряд с буквой Z был на одном из мужчин.

О таком случае сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», публикуя фотодоказательства.

По его информации, предпринимателя Нурлана А. возмутила группа россиян в Астане с такой отметкой. Туристов он застал в столовой, куда те пришли после посещения столичной мечети «Хазрет Султан». Мужчина снял на телефон одетого в футболку с буквой Z мужчину, однако тот пытался скрыть лицо.

Казахстанский бизнесмен призвал сразу выдворять из страны подобных туристов и подчеркнул, что футболки с оккупационной российской символикой говорят о поддержке насилия.

«Если на корню не прекращать такую пропаганду терроризма, завтра они у себя на форумах будут писать: «Съездил в Казахстан, неделю проходил с символом Зю, и никто не пикнул», - добавил предприниматель.

В соцсетях бизнесмен нашел поддержку.

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