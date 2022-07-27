Аппарат NASA нашел на Луне места с комфортной для жизни температурой 1 27.07.2022, 21:38

Возможно, людям, которые прибудут на спутник Земли, придется жить в пещерах.

Ученые, которые работают с NASA, с помощью аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) обнаружили на Луне затененные места, температура в которых всегда колеблется в пределах комфортных для человека 17 градусов Цельсия, сообщает Phys.org.

Эти впадины могут вести к пещерам под поверхностью Луны и стать надежными местами для базирования здесь исследователей. Они являются стабильными, чем поверхность спутника нашей планеты, которая днем нагревается до 127 градусов Цельсия и охлаждается до -173 градусов ночью.

Впадины на Луне впервые были замечены в 2009 году, с тех пор ученые задавались вопросом, ведут ли они к пещерам, которые можно использовать в качестве укрытий. Они также могут обеспечивать защиту от космических лучей, радиации и микрометеоритов.

«Около 16 из более чем 200 ям, вероятно, представляют собой обрушившиеся лавовые трубы», — сказал Тайлер Хорват, докторант планетарных наук Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который руководил новым исследованием.

Лавовые трубы, которые встречаются и на Земле, формируются, когда раскаленная лава течет под полем остывшей лавы или же над ней образуется корка. В результате появляется длинный полый туннель. Если потолок такой трубы обрушивается, открывается яма, которая может вести в оставшуюся часть, которая напоминает пещеру.

Две из наиболее заметных лавовых труб имеют выступы, которые ведут к ямам или пустотам. Есть также свидетельства того, что выступ еще одной может вести к большей пещере.

«Люди эволюционировали, живя в пещерах, и в пещеры мы могли бы вернуться, когда будем жить на Луне», — заявил один из авторов нового исследования Дэвид Пейдж.

В ходе исследования Хорват и его коллеги изучили одну цилиндрическую впадину глубиной около 100 метров в районе Луны, который известен как Море Спокойствия. Для анализа тепловых свойств грунта и лунной пыли, а также составили график температуры во впадине с течением времени.

Они выяснили, что температура во впадине незначительно колеблется в течение лунного дня, оставаясь в районе 17 градусов Цельсия. Если пещера простирается от дна лавовой трубы, на что указывают изображения Lunar Reconnaissance Orbiter, в ней также должна сохраняться комфортная температура.

Ученые считают, что стабильную температуру лавовых труб обеспечивает их затенение, которое ограничивает нагревание днем и предотвращает его потерю ночью. День на Луне длится около 15 земных, в течение которых поверхность спутника Земли постоянно подвергается воздействию солнечного света. В это время она достаточно горяча, чтобы на ней можно было вскипятить воду.

Холодные лунные ночи также длятся около 15 земных суток.

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