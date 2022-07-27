На Николаевском направлении украинские военные сбили вражеский беспилотник 2 27.07.2022, 21:57

Оккупанты хотели разведать позиции украинских защитников.

Украинские военные «приземлили» еще один российский беспилотник. Оккупанты решили разведать позиции украинских защитников на Николаевском направлении.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

27 июля воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно «Форпост».

«В Николаевской области враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения Воздушное командование «Юг» метко их уничтожать», - говорится в сообщении Воздушных сил.

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