В Бресте задержали директора базы хранения медтехники
- 27.07.2022, 22:15
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Подозревают в получении «откатов».
По подозрению в коррупции в Бресте задержали директора базы хранения медицинской техники и индивидуального предпринимателя. Об этом сообщил 27 июля приближенный к силовикам телеграм-канал.
Подозреваемые познакомились несколько лет назад. Ипешник искал объекты для строительства и надежного заказчика, который бы гарантировал своевременную оплату. Такого клиента он нашел в лице директора базы медтехники, у которого были на балансе склады, нуждающиеся в ремонте.
По договоренности, глава базы помогал предпринимателю побеждать на тендерах, обеспечивал своевременную оплату и приемку объектов. За это ипешник выплачивал ему 10% от выручки. Со слов предпринимателя, величина одного отката составляла около 800−900 рублей.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела за получение и дачу взятки.