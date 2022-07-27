В Бресте задержали директора базы хранения медтехники 27.07.2022, 22:15

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Подозревают в получении «откатов».

По подозрению в коррупции в Бресте задержали директора базы хранения медицинской техники и индивидуального предпринимателя. Об этом сообщил 27 июля приближенный к силовикам телеграм-канал.

Подозреваемые познакомились несколько лет назад. Ипешник искал объекты для строительства и надежного заказчика, который бы гарантировал своевременную оплату. Такого клиента он нашел в лице директора базы медтехники, у которого были на балансе склады, нуждающиеся в ремонте.

По договоренности, глава базы помогал предпринимателю побеждать на тендерах, обеспечивал своевременную оплату и приемку объектов. За это ипешник выплачивал ему 10% от выручки. Со слов предпринимателя, величина одного отката составляла около 800−900 рублей.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела за получение и дачу взятки.

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