Военный эксперт: Лукашенко боится, что армия Беларуси развернется против него 6 27.07.2022, 22:20

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Тогда его никто не спасет.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Лукашенко не вступает в войну России против Украины, потому что боится, что белорусская армия развернется против него.

Эксперт поделился деталями в программе «Вердикт с Сергеем Руденко» на телеканале «Еспресо».

«Лукашенко не вступает в войну против Украины, т.к. опасается за свое политическое будущее. Он боится, что армия вместе с оппозицией может развернуться против него. Тогда его никто не спасет. Поэтому Лукашенко выжидает», — отметил Мусиенко.

Военный эксперт добавил, что президент России Путин также стремится использовать Лукашенко не только против Украины, но и против Европейского Союза.

«России и Путину сейчас достаточно важно использовать этот раздражитель для усиления определенной эскалации даже не против Украины, а против Евросоюза. И эта роль для Беларуси также подготовлена. Однако на сегодняшний день какой-то наступательной группировки войск армии Беларуси на границе с Украиной не создано», — отметил Александр Мусиенко.

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