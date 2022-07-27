В Гомеле объявилась самая большая в Европе оса 27.07.2022, 22:37

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Вот как она выглядит.

Жительница Гомеля и фотолюбитель Ольга сфотографировала в городе необычное насекомое, похожее на осу «плюс сайз». Уже дома поискала в Google и выяснила, что это и в самом деле оса под названием сколия, причем самая большая в Европе. Правда, водится она обычно гораздо южнее. Кадры редкого насекомого и результаты изысканий Ольга выложила в Instagram, пишет «Зеркало».

— Вот такое чудо запечатлела на днях. Заметила ее на одном из цветов около реки. Было страшно совсем близко к ней подойти, но чтоб сделать фото, пойдешь и не на такое, — написала гомельчанка.

По словам Ольги, на тот момент она еще не знала, что это за насекомое. Google подсказал, что ей повстречалась сколия-гигант — самая крупная оса в Европе: тело самки может достигать в длину 5 сантиметров. Насекомое обитает в основном в тропиках и в субтропиках, а в Украине и в Воронежской области России занесено в Красную книгу.

При этом, несмотря на устрашающую внешность, сколии-гиганты почти не опасны для людей — они довольно миролюбивы, а их яд действует слабее, чем яд других ос.

Напомним, ранее на Гомельщине появились еще одни «южане» — американские белые бабочки, только от них гораздо больше вреда: они объедают растения и опутывают их плотной паутиной, к тому же стремительно размножаются, а бороться с ними довольно трудно. В некоторых районах даже пришлось установить карантинный режим.

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