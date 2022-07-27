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«ДНР» собирается сотрудничать с Брестской областью

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  • 27.07.2022, 22:50
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«ДНР» собирается сотрудничать с Брестской областью

Об этом сообщил главарь квазиреспублики.

Главарь самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин посетил сегодня Брест и встретился с зампредседателя Брестского облисполкома Дмитрием Городецким, председателем городского «совета депутатов» Николаем Красовским и руководителем региональной организации «Белая Русь» Александром Бахановичем. О визите Пушилин написал в своем телеграм-канале.

На встрече стороны обсуждали перспективы взаимодействия Брестской области и псевдореспублики. Пушилин отметил большой производственный потенциал области, особенно в строительном секторе и пищевой промышленности. «ДНР» также заинтересовано в сотрудничестве с аграрным сектором.

По словам Пушилина, вопросы сотрудничества будут отрабатываться в рабочем порядке.

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