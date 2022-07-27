ВСУ нанесли огневой удар по объекту в оккупированной Горловке
- 27.07.2022, 22:56
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Видеофакт.
ВСУ нанесли огневой удар по военному объекту в оккупированной Горловке.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Доброго вечора з окупованої Горлівки.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 27, 2022
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/lcSrPTzibb
Доброго вечора з окупованої Горлівки.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 27, 2022
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u https://t.co/OW4ZInV69O pic.twitter.com/fAhT2XCVrR