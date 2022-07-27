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ВСУ нанесли огневой удар по объекту в оккупированной Горловке

  • 27.07.2022, 22:56
  • 1,356
ВСУ нанесли огневой удар по объекту в оккупированной Горловке

Видеофакт.

ВСУ нанесли огневой удар по военному объекту в оккупированной Горловке.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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